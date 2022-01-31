Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı. Cezayirli oyuncunun kalça ekleminde zorlanma tespit edildi.

Ghezzal'ın net durumu ilk tetkiklerin ardından belli olacak. Tecrübeli oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an bilinmiyor. Yapılan açıklama şöyle:

"Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."