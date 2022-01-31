Futbol Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı

Futbol

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş, verilen milli arada Antalya'da kampa girmişti. Siyah beyazlılar Ghezzal'dan gelen haberle sarsıldı. Cezayirli oyuncu sakatlandı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 11:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı. Cezayirli oyuncunun kalça ekleminde zorlanma tespit edildi.

Ghezzal'ın net durumu ilk tetkiklerin ardından belli olacak. Tecrübeli oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an bilinmiyor. Yapılan açıklama şöyle:

"Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rıza Çalımbay'dan itiraf: Beşiktaş'tan teklif gelmedi, gelse zaten kabul edecektim