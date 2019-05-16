Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu, istasyon ve açma-germe çalışmaları yaptı.

Pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman, dar alan çalışması ile sürdü. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak öğleden sonra Trabzon’a gidecek.

AA