Futbol Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması

Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması

Futbol

Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması

Beşiktaş, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı.

19 Mayıs 2020, Salı 21:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş Kulübü, dün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı. Siyah beyazlı ekibin sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün imzasıyla kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."


İlgili Haberler
İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktıAhmet Nur Çebi’den sevindiren haber



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray karton taraftar yöntemini kullanacak