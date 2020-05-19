Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması
Beşiktaş, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı.
19 Mayıs 2020, Salı 21:37 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, dün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı. Siyah beyazlı ekibin sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün imzasıyla kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."