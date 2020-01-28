Bir haftalık diyet programı ile zayıfla
Fazla kilo hepimizin derdi. "İstediğimizi yiyelim ama kilo almayalım" istiyoruz. Biliyoruz ki bu mümkün değil. Bazı insanlar da vardır ne yese kilosu sabir kalan, bazı insanlar vardır su içse yarayan. Kişinin metabolizmasıyla doğrudan alakalı bir durum bu. O zaman metabolizmayı uyandırmak için bir diyet listesine ne dersiniz? İşte size bir haftalık diyet programı... Programın ilk iki günü metabolizmayı alıştırmaya odaklı, ikinci iki günlük mönü, böbrek ve bağırsaklar üzerine etki ederek arındırıcı sistemi canlandırıyor. Son üç günlük plan ise metabolizmayı hızlandırmaya yönelik.
Bu diyeti uygularken her diyet programında olduğu gibi bol sıvı almak çok önemli. Her gün mutlaka 2 litre su tüketilmesi öneriliyor.
Gelelim bir haftalık diyet listesine...
1.gün
Metabolizmayı uyandırma
Uyanınca: Akşamdan 1 bardak suya 1 dilim kabuklu limon, 3 yaprak nane koyun. Sabah üzerine sıcak su ekleyin ve ılık olarak tüketin.
Kahvaltı: Laktozsuz light süt, 3 yemek kaşığı sade yulaf (4 çilek, 1 kivi ya da 1 dilim ananasla karıştırıp toz tarçın serperek tüketin.)
Ara öğün: Yeşil çay, yaban mersini çay karışımı, 2 adet sade diyet bisküvi.
Öğle: Doyana kadar "Yaşasın zayıflıyorum" çorbası.
"Yaşasın zayıflıyorum" çorbası tarifi: 4 büyük domates rendesini pişirin. Üzerine 2 adet kabağı ve 1 adet tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Pişmelerine yakın, gerekli görürseniz sıcak su ekleyin. Daha sonra 2 yemek kaşığı tel şehriyeyi de karışıma ekleyin. Son olarak kıyılmış maydanozları da ilave edin. Limon sıkıp, pul ve karabiberle yiyebilirsiniz.
İkindi ara öğün: 5 adet kuru erik, 10 adet tuzsuz badem, 1 fincan limon dilimli yeşil çay.
Akşam: 6 yemek kaşığı kepekli makarna (İnce kıyım dereotu, domates rendesi, çarliston biber, 3 yaprak fesleğeni pişirip makarnaya ekleyin) Semizotu salatası (2 yemek kaşığı light yoğurdu pul biberle çırpıp karıştırın), 1 fincan nane yapraklı rezene çayı.
Gece: (Akşam yemeğinden 2 saat sonra) 2 parmak kalınlığında taze ananas, 1 çay bardağı light kefir, 1 fincan melisa çayı
2.gün
Sistem canlandırma
Uyanınca: 1 bardak sıcak suya, 1 çay kaşığı bal ve 2 dilim kabuklu limon atın ve ılık olarak için.
Kahvaltı: 1 kutu sade probiyotik yoğurt, 10 çilek, 2 yemek kaşığı müsli.
Ara öğün: 2 hurma, 2.5 ceviz, çubuklu tarçınlı yeşil çay.
Öğle: Somon fümeli avokadolu salata.
İkindi: 5 adet kuru erik, 10 adet tuzsuz badem, limon dilimli yeşil çay.
Akşam: Haşlanmış 8 yemek kaşığı buğdaylı semizotu salatası (İçerisine kurutulmuş domates ilave edebilirsiniz) 1 fincan nane yapraklı rezene çayı.
Gece: (Akşam yemeğinden 2 saat sonra) 1 orta boy yeşil elma, 1 çay bardağı light kefir.
3. ve 4. gün
Arınma
Uyanınca: 1 bardak limon dilimli adaçayı.
Kahvaltı: 2 dilim ananas, 2 adet labne light peynir sürülmüş tuzsuz etimek, yeşil çay.
Ara öğün: Bolca salatalık.
Öğle: Limitsiz bahar salatası, mate çayı
Bahar salatası tarifi: İnce kıyılmış 10 adet çilek, 1 yemek kaşığı ince kıyılmış ceviz, 2 kibrit kutusu tuzsuz light beyaz peynirli Akdeniz yeşilliklerinin üzerine serpin. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve balzamik sos ile harmanlayın.
Ara öğün: 1 orta boy yeşil elma, 1 su bardağı light kefir.
Akşam: Limitsiz fitness salatası, yeşil çay.
Fitness salatası tarifi: Bebek ıspanaklar üzerine kırmızı dolmalık biberleri ince ince doğrayın. 3 adet acı biber turşusunu kıyın. 1 su bardağı haşlanmış meksika fasulyesi veya barbunyayı üzerlerine serpin. Son olarak üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin.
Ara: (Akşam yemeğinden 2 saat sonra) 1 su bardağı laktozsuz light süt (bolca tarçınla), 1 dilim ananas, papatya çayı.
5. ve 6. gün
Hızlanma
Uyanınca: 1 bardak limon dilimli beyaz veya yeşil çay, 3 adet kuru erik.
Kahvaltı: (15 dakika sonra) 1 dilim ruşeym ekmeği, yağsız lor peyniri, Gün'aydıran salata, çubuk tarçınlı ıhlamur çayı.
Gün'aydıran salata tarifi: İnce kıyım maydanozu, dereotunu, kırmızı dolmalık biberi harmanlayın. Üzerine elma sirkesi, nar ekşisi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı dökün. Son olarak çörekotu serpin ve afiyetle yiyin.
Ara öğün: 1 yemek kaşığı kuru yaban mersini veya 2 yemek kaşığı goji berry, 1 tam ceviz içi veya 5 adet çiğ badem, karanfil ile demlenmiş çay.
Öğle: Beyaz salata, 1 dilim ruşeym ekmek.
İkindi: 1 kutu sade probiyotik yoğurt, 1 orta boy kabuklu armut.
Akşam
5. gün: 200 gr. derisiz ızgara balık, Akdeniz yeşillikleri.
Rezene, nane, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demlediğiniz çayı için (Yemekten hemen sonra.)
6. gün: Süper fit salata. Rezene, nane, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demlediğiniz çay.
Gece: (Yemekten 2 saat sonra) 1 dilim ananas ve 1 kivi, 1 çay bardağı light kefir.
Yatmadan önce: 1 bardak papatya çayı.
7. gün
Yenileyici son dokunuş!
Uyanınca: 1 bardak limon dilimli sıcak su (içine 1 çay kaşığı organik bal ekleyin)
Kahvaltı: 3 yumurta akı ile maydanozlu omlet, 1 dilim ruşeym ekmeği, yarım nar.
Ara: 1 su bardağı light kefir.
Öğle: Sınırsız etsiz sebze yemeği (Patates, bezelye, mantar, yer elması dışında her sebzeyi kullanabilirsiniz.) Bol ince kıyım dereotu ve pul biberli 1 kase light yoğurt.
İkindi: 1 orta boy yeşil elma, 10 adet tuzsuz badem.
Akşam: 2 adet zeytinyağlı enginar (Bol dereotu, taze bakla ile pişirin), 1 kase light yoğurt. Rezene, nane, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demlediğiniz çayı için (Yemekten hemen sonra)
Gece: (Yemekten 2 saat sonra) 2 adet kivi.
Yatmadan önce: 1 bardak melisa çayı.
Kaynak: Süper 20 diyet