Bir haftalık diyet programı ile zayıfla

Bu diyeti uygularken her diyet programında olduğu gibi bol sıvı almak çok önemli. Her gün mutlaka 2 litre su tüketilmesi öneriliyor.

Gelelim bir haftalık diyet listesine...

1.gün

Metabolizmayı uyandırma

Uyanınca: Akşamdan 1 bardak suya 1 dilim kabuklu limon, 3 yaprak nane koyun. Sabah üzerine sıcak su ekleyin ve ılık olarak tüketin.

Kahvaltı: Laktozsuz light süt, 3 yemek kaşığı sade yulaf (4 çilek, 1 kivi ya da 1 dilim ananasla karıştırıp toz tarçın serperek tüketin.)

Ara öğün: Yeşil çay, yaban mersini çay karışımı, 2 adet sade diyet bisküvi.

Öğle: Doyana kadar "Yaşasın zayıflıyorum" çorbası.

"Yaşasın zayıflıyorum" çorbası tarifi: 4 büyük domates rendesini pişirin. Üzerine 2 adet kabağı ve 1 adet tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Pişmelerine yakın, gerekli görürseniz sıcak su ekleyin. Daha sonra 2 yemek kaşığı tel şehriyeyi de karışıma ekleyin. Son olarak kıyılmış maydanozları da ilave edin. Limon sıkıp, pul ve karabiberle yiyebilirsiniz.

İkindi ara öğün: 5 adet kuru erik, 10 adet tuzsuz badem, 1 fincan limon dilimli yeşil çay.

Akşam: 6 yemek kaşığı kepekli makarna (İnce kıyım dereotu, domates rendesi, çarliston biber, 3 yaprak fesleğeni pişirip makarnaya ekleyin) Semizotu salatası (2 yemek kaşığı light yoğurdu pul biberle çırpıp karıştırın), 1 fincan nane yapraklı rezene çayı.

Gece: (Akşam yemeğinden 2 saat sonra) 2 parmak kalınlığında taze ananas, 1 çay bardağı light kefir, 1 fincan melisa çayı

2.gün

Sistem canlandırma

Uyanınca: 1 bardak sıcak suya, 1 çay kaşığı bal ve 2 dilim kabuklu limon atın ve ılık olarak için.

Kahvaltı: 1 kutu sade probiyotik yoğurt, 10 çilek, 2 yemek kaşığı müsli.

Ara öğün: 2 hurma, 2.5 ceviz, çubuklu tarçınlı yeşil çay.

Öğle: Somon fümeli avokadolu salata.

İkindi: 5 adet kuru erik, 10 adet tuzsuz badem, limon dilimli yeşil çay.

Akşam: Haşlanmış 8 yemek kaşığı buğdaylı semizotu salatası (İçerisine kurutulmuş domates ilave edebilirsiniz) 1 fincan nane yapraklı rezene çayı.

Gece: (Akşam yemeğinden 2 saat sonra) 1 orta boy yeşil elma, 1 çay bardağı light kefir.

3. ve 4. gün

Arınma

Uyanınca: 1 bardak limon dilimli adaçayı.

Kahvaltı: 2 dilim ananas, 2 adet labne light peynir sürülmüş tuzsuz etimek, yeşil çay.

Ara öğün: Bolca salatalık.

Öğle: Limitsiz bahar salatası, mate çayı

Bahar salatası tarifi: İnce kıyılmış 10 adet çilek, 1 yemek kaşığı ince kıyılmış ceviz, 2 kibrit kutusu tuzsuz light beyaz peynirli Akdeniz yeşilliklerinin üzerine serpin. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve balzamik sos ile harmanlayın.

Ara öğün: 1 orta boy yeşil elma, 1 su bardağı light kefir.

Akşam: Limitsiz fitness salatası, yeşil çay.

Fitness salatası tarifi: Bebek ıspanaklar üzerine kırmızı dolmalık biberleri ince ince doğrayın. 3 adet acı biber turşusunu kıyın. 1 su bardağı haşlanmış meksika fasulyesi veya barbunyayı üzerlerine serpin. Son olarak üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin.

Ara: (Akşam yemeğinden 2 saat sonra) 1 su bardağı laktozsuz light süt (bolca tarçınla), 1 dilim ananas, papatya çayı.

5. ve 6. gün

Hızlanma

Uyanınca: 1 bardak limon dilimli beyaz veya yeşil çay, 3 adet kuru erik.

Kahvaltı: (15 dakika sonra) 1 dilim ruşeym ekmeği, yağsız lor peyniri, Gün'aydıran salata, çubuk tarçınlı ıhlamur çayı.

Gün'aydıran salata tarifi: İnce kıyım maydanozu, dereotunu, kırmızı dolmalık biberi harmanlayın. Üzerine elma sirkesi, nar ekşisi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı dökün. Son olarak çörekotu serpin ve afiyetle yiyin.

Ara öğün: 1 yemek kaşığı kuru yaban mersini veya 2 yemek kaşığı goji berry, 1 tam ceviz içi veya 5 adet çiğ badem, karanfil ile demlenmiş çay.

Öğle: Beyaz salata, 1 dilim ruşeym ekmek.

İkindi: 1 kutu sade probiyotik yoğurt, 1 orta boy kabuklu armut.

Akşam

5. gün: 200 gr. derisiz ızgara balık, Akdeniz yeşillikleri.

Rezene, nane, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demlediğiniz çayı için (Yemekten hemen sonra.)

6. gün: Süper fit salata. Rezene, nane, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demlediğiniz çay.

Gece: (Yemekten 2 saat sonra) 1 dilim ananas ve 1 kivi, 1 çay bardağı light kefir.

Yatmadan önce: 1 bardak papatya çayı.

7. gün

Yenileyici son dokunuş!

Uyanınca: 1 bardak limon dilimli sıcak su (içine 1 çay kaşığı organik bal ekleyin)

Kahvaltı: 3 yumurta akı ile maydanozlu omlet, 1 dilim ruşeym ekmeği, yarım nar.

Ara: 1 su bardağı light kefir.

Öğle: Sınırsız etsiz sebze yemeği (Patates, bezelye, mantar, yer elması dışında her sebzeyi kullanabilirsiniz.) Bol ince kıyım dereotu ve pul biberli 1 kase light yoğurt.

İkindi: 1 orta boy yeşil elma, 10 adet tuzsuz badem.

Akşam: 2 adet zeytinyağlı enginar (Bol dereotu, taze bakla ile pişirin), 1 kase light yoğurt. Rezene, nane, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demlediğiniz çayı için (Yemekten hemen sonra)

Gece: (Yemekten 2 saat sonra) 2 adet kivi.

Yatmadan önce: 1 bardak melisa çayı.

Kaynak: Süper 20 diyet