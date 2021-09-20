Bol proteinli etsiz öğün örnekleri

Öğle veya akşam yemeklerinde bitkisel kaynaklı protein deposu olan kuru baklagiller veya hayvansal kaynaklı proteinden zengin yumurta ve peynir kurtarıcınız olabilir. Kahvaltı olarak düşündüğünüz veya proteince eksik gördüğünüz sebzeler de bazı küçük değişikliklerle proteinden zengin hale dönüştürülebilir.

İşte size birtakım etsiz ama bol proteinli öğünler: Bol peynirli tost veya sandviçler Üzerine yumurta kırılan sebze yemekleri (Pazı&yumurta ikilisi favorim!) + ekmek k Bol peynirli yeşil salatalar (yanında ekmek hoşlarına gitmiyorsa galetayı deneyin) k Tüm kuru baklagil yemekleri (kuru fasulye, nohut, mercimek vb.) + ekmek veya pilav k Bol yumurtalı menemen + ekmek ve belki 1 küçük kase yoğurt Sebzeli/ peynirli omletler + ekmek ve belki 1 küçük kase yoğurt