Çocukluk Bol proteinli etsiz öğün örnekleri

Bol proteinli etsiz öğün örnekleri

Çocukluk

Bol proteinli etsiz öğün örnekleri

Protein gereksinimi açısından çocuklar, ille de her gün et (kırmızı et, tavuk veya balık) tüketmek zorunda değildir. Elbette ki vitamin, mineral ve biyoyararlılık açısından her besinin kendine has faydaları mevcuttur fakat çocuğunuz her gün et tüketmek istemiyor veya tüketemiyor olabilir. Diyetisyen Burcu Akgül Şen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2021, Pazartesi 12:17 Son Güncelleme:
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Öğle veya akşam yemeklerinde bitkisel kaynaklı protein deposu olan kuru baklagiller veya hayvansal kaynaklı proteinden zengin yumurta ve peynir kurtarıcınız olabilir. Kahvaltı olarak düşündüğünüz veya proteince eksik gördüğünüz sebzeler de bazı küçük değişikliklerle proteinden zengin hale dönüştürülebilir. 

İşte size birtakım etsiz ama bol proteinli öğünler: Bol peynirli tost veya sandviçler Üzerine yumurta kırılan sebze yemekleri (Pazı&yumurta ikilisi favorim!) + ekmek k Bol peynirli yeşil salatalar (yanında ekmek hoşlarına gitmiyorsa galetayı deneyin) k Tüm kuru baklagil yemekleri (kuru fasulye, nohut, mercimek vb.) + ekmek veya pilav k Bol yumurtalı menemen + ekmek ve belki 1 küçük kase yoğurt Sebzeli/ peynirli omletler + ekmek ve belki 1 küçük kase yoğurt

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