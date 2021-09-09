Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.452,67 puandan tamamladı.

09 Eylül 2021, Perşembe 18:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararının ardından Avrupa borsalarında genel anlamda kayıpların telafi edildiğine dikkati çekti.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, bugünkü Yönetim Konseyi Toplantısı'nda, pandemi alımlarında bir sonraki aşamanın ne olacağının tartışılmadığını belirterek, "PEPP'yi aralık toplantısında kapsamlı olarak tartışacağız." dedi. Lagarde, varlık alımlarını azaltmadıklarını, alımları yeniden ayarladıklarını bildirdi.

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın destek, 1.490 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Bütçe formülü
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
58 yaşınızı bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Raflarda fiyat artışını önleyecek ikili formül: 1- Kooperatiflere destek, 2- Gıda atığıyla mücadele
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Pakdemirli: 214 milyon lira ödeme yapıldı