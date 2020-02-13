Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle gözleri doyuran bostan kebabı tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer bostan kebabı tarifi arıyor yada bostan kebabı nasıl yapılır merak ediyorsanız "bostan kebabı tarifi, bostan kebabı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Bostan kebabı tarifi

Bostan kebabı malzemeleri

3 adet bostan patlıcanı

750 gram kuşbaşı dana eti

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

3-4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Bostan kebabı üzeri için;

Domates

Bostan kebabı yapılışı

Patlıcanlar alacalı soyulup ortadan ikiye bölünür. 20 dakika tuzlu suda bekletilir. Patlıcanlar beklerken etleri pişirin. Kızdırılan tavaya etler eklenip kapağı kapatılır ve rengi dönene kadar pişirilir. Etler suyunu çekmeye başlayınca sıvı yağ eklenir ve bir kaç dakika bu şekilde kavrulur. Üzerine yemeklik doğranmış soğan ve sarımsak eklenip diriliğini kaybedene kadar kavrulur. 1 yemek kaşığı salça, karabiber ve pul biber eklenir. 1 çay bardağı sıcak su ilave edilip etler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Ocaktan almadan önce tuz eklenir ve iyice karıştırılıp ocaktan alınır. Tuzlu suda bekleyen patlıcanları iyice yıkayıp kurulayın. Daha sonra bol yağda önlü arkalı kızartıp fırın tepsisine alın. Patlıcanların orta kısmını çatalla yada kaşıkla iyice bastırarak çukurlar açın. Pişirdiğiniz eti çukur bölümlere dağıtın. Etlerin üzerine domates dilimleri yerleştirin. Bir kasede 1 yemek kaşığı domates salçasını 1 bardak sıcak suyla eritin. İsterseniz biraz tuz ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız salçalı sosu tepsideki patlıcanların üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında domatesler yumuşayıncaya kadar ortalama 30 dakika pişirin.