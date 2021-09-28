Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayınlandığı kanallar
“Bugün hangi maçlar var?” sorusu 28 Eylül Salı günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Bir yandan Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken, Süper Lig ve TFF 1., 2. ve 3. Lig maçları da fikstürde yer alıyor. İşte, 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve Türkiye’de oynanan diğer maçların saatleri ve yayınlandığı kanallar.
28 Eylül 2021, Salı 14:48 Son Güncelleme:
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28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programının yayınlanmasıyla “Bugün hangi maçlar var?” sorusu da yanıtını buldu. Dünyanın her köşesinden milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği turnuvada bugün oynanacak maçlar, saat 19.45’te Ajax-Beşiktaş karşılaşması ile başlıyor. İşte, 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayınlandığı kanallar…
28 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR
Saat Program Kanal
13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediye A Spor
15.30 Edirnespor-Çatalcaspor A Spor
18.00 İçel-Düzcespor A Spor
19.45 Ajax-Beşiktaş Exxen
19.45 Shakhtar Donetsk-Inter Exxen
22.00 Milan-Atletico Madrid Exxen
22.00 Dortmund-Sporting Lisbon Exxen
22.00 PSG-Manchester City Exxen
22.00 Leipzig-Club Brugge Exxen
22.00 Real Madrid-Sheriff Exxen
22.00 Porto-Liverpool Exxen
29 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR
Saat Program Kanal
03.30 Atletico Mineiro-Palmerias S Sport
13.00 Çankaya-Ofspor A Spor
15.30 Hendekspor-52 Orduspor A Spor
19.00 Erokspor-Osmaniyespor A Spor
19.45 Atalanta-Young Boys Exxen
19.45 Zenit-Malmö Exxen
22.00 Wolfsburg-Sevilla Exxen
22.00 Bayern Münih-Dinamo Kiev Exxen
22.00 Benfica-Barcelona Exxen
22.00 Juventus-Chelsea Exxen
22.00 Manchester United-Villarreal Exxen
22.00 Salzburg-Lille Exxen
30 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR
Saat Program Kanal
01.15 Libertad-Bragantino S Sport
03.30 Barcelona SC-Flamengo S Sport
13.00 Mardin BB-Gümüşhanespor A Spor
15.30 Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği A Spor
19.45 Fenerbahçe-Olympiakos Exxen
19.45 Antwerp-Frankfurt Exxen
19.45 Legia Varşova-Leicester City Exxen
19.45 Lyon-Brondby Exxen
19.45 Napoli-Spartak Moskova Exxen
19.45 Real Sociedad-Monaco Exxen
19.45 Sparta Prag-Glasgow Rangers Exxen
19.45 Sturm Graz-PSV Exxen
19.45 Alashkert-HJK Helsinki Exxen
19.45 Alkmaar-Jablonec Exxen
19.45 Cluj-Randers Exxen
19.45 CSKA Sofya-Bodo Glimt Exxen
19.45 Gent-Anorthosis Exxen
19.45 LASK-Maccabi Tel Aviv Exxen
19.45 Partizan-Flora Tallin Exxen
19.45 Zorya Luhansk-Roma Exxen
22.00 Marsilya-Galatasaray Exxen
22.00 Ferencvaros-Real Betis Exxen
22.00 Braga-Midtjylland Exxen
22.00 Genk-Dinamo Zagreb Exxen
22.00 Lazio-Lokomotiv Moskova Exxen
22.00 Ludogorets-Kızılyıldız Exxen
22.00 West Ham-Rapid Viyana Exxen
22.00 Celtic-Leverkusen Exxen
22.00 Basel-Kairat Exxen
22.00 Kopenhag-Lincoln City Exxen
22.00 Feyenoord-Slavia Prag Exxen
22.00 Omonia-Karabağ Exxen
22.00 PAOK-Slovan Bratislava Exxen
22.00 Tottenham-Mura Exxen
22.00 Union Berlin-Maccabi Haifa Exxen
22.00 Vitesse-Rennes Exxen