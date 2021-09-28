Futbol Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayınlandığı kanallar
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Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayınlandığı kanallar

Futbol

Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayınlandığı kanallar

“Bugün hangi maçlar var?” sorusu 28 Eylül Salı günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Bir yandan Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken, Süper Lig ve TFF 1., 2. ve 3. Lig maçları da fikstürde yer alıyor. İşte, 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve Türkiye’de oynanan diğer maçların saatleri ve yayınlandığı kanallar.

28 Eylül 2021, Salı 14:48 Son Güncelleme:
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28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programının yayınlanmasıyla “Bugün hangi maçlar var?” sorusu da yanıtını buldu. Dünyanın her köşesinden milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği turnuvada bugün oynanacak maçlar, saat 19.45’te Ajax-Beşiktaş karşılaşması ile başlıyor. İşte, 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayınlandığı kanallar…

28 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR

Saat        Program                                             Kanal

13.00       Elazığspor-Arnavutköy Belediye         A Spor

15.30       Edirnespor-Çatalcaspor                      A Spor

18.00       İçel-Düzcespor                                  A Spor

19.45       Ajax-Beşiktaş                                   Exxen

19.45       Shakhtar Donetsk-Inter                     Exxen

22.00       Milan-Atletico Madrid                       Exxen

22.00       Dortmund-Sporting Lisbon                Exxen

22.00        PSG-Manchester City      Exxen

22.00        Leipzig-Club Brugge        Exxen

22.00        Real Madrid-Sheriff        Exxen

22.00       Porto-Liverpool     Exxen

29 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR

Saat       Program                                    Kanal

03.30   Atletico Mineiro-Palmerias        S Sport

13.00   Çankaya-Ofspor                        A Spor

15.30   Hendekspor-52 Orduspor           A Spor

19.00   Erokspor-Osmaniyespor             A Spor

19.45   Atalanta-Young Boys                 Exxen

19.45   Zenit-Malmö                              Exxen

22.00   Wolfsburg-Sevilla                     Exxen

22.00   Bayern Münih-Dinamo Kiev       Exxen

22.00   Benfica-Barcelona                    Exxen

22.00   Juventus-Chelsea                     Exxen

22.00   Manchester United-Villarreal    Exxen

22.00   Salzburg-Lille                            Exxen

30 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR

Saat     Program                                  Kanal

01.15   Libertad-Bragantino               S Sport

03.30   Barcelona SC-Flamengo           S Sport

13.00   Mardin BB-Gümüşhanespor      A Spor

15.30   Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği A Spor

19.45   Fenerbahçe-Olympiakos             Exxen

19.45   Antwerp-Frankfurt                   Exxen

19.45   Legia Varşova-Leicester City      Exxen

19.45   Lyon-Brondby                           Exxen

19.45   Napoli-Spartak Moskova           Exxen

19.45   Real Sociedad-Monaco Exxen

19.45   Sparta Prag-Glasgow Rangers  Exxen

19.45   Sturm Graz-PSV                        Exxen

19.45   Alashkert-HJK Helsinki             Exxen

19.45   Alkmaar-Jablonec                    Exxen

19.45   Cluj-Randers                            Exxen

19.45   CSKA Sofya-Bodo Glimt          Exxen

19.45   Gent-Anorthosis                      Exxen

19.45   LASK-Maccabi Tel Aviv           Exxen

19.45   Partizan-Flora Tallin               Exxen

19.45   Zorya Luhansk-Roma            Exxen

22.00   Marsilya-Galatasaray            Exxen

22.00   Ferencvaros-Real Betis         Exxen

22.00   Braga-Midtjylland                 Exxen

22.00   Genk-Dinamo Zagreb           Exxen

22.00   Lazio-Lokomotiv Moskova   Exxen

22.00   Ludogorets-Kızılyıldız           Exxen

22.00   West Ham-Rapid Viyana    Exxen

22.00   Celtic-Leverkusen                 Exxen

22.00   Basel-Kairat                          Exxen

22.00   Kopenhag-Lincoln City        Exxen

22.00   Feyenoord-Slavia Prag        Exxen

22.00   Omonia-Karabağ                  Exxen

22.00   PAOK-Slovan Bratislava      Exxen

22.00   Tottenham-Mura                  Exxen

22.00   Union Berlin-Maccabi Haifa Exxen

22.00   Vitesse-Rennes                    Exxen

 

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