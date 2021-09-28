28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programının yayınlanmasıyla “Bugün hangi maçlar var?” sorusu da yanıtını buldu. Dünyanın her köşesinden milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği turnuvada bugün oynanacak maçlar, saat 19.45’te Ajax-Beşiktaş karşılaşması ile başlıyor. İşte, 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayınlandığı kanallar…

28 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR

Saat Program Kanal

13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediye A Spor

15.30 Edirnespor-Çatalcaspor A Spor

18.00 İçel-Düzcespor A Spor

19.45 Ajax-Beşiktaş Exxen

19.45 Shakhtar Donetsk-Inter Exxen

22.00 Milan-Atletico Madrid Exxen

22.00 Dortmund-Sporting Lisbon Exxen

22.00 PSG-Manchester City Exxen

22.00 Leipzig-Club Brugge Exxen

22.00 Real Madrid-Sheriff Exxen

22.00 Porto-Liverpool Exxen

29 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR

Saat Program Kanal

03.30 Atletico Mineiro-Palmerias S Sport

13.00 Çankaya-Ofspor A Spor

15.30 Hendekspor-52 Orduspor A Spor

19.00 Erokspor-Osmaniyespor A Spor

19.45 Atalanta-Young Boys Exxen

19.45 Zenit-Malmö Exxen

22.00 Wolfsburg-Sevilla Exxen

22.00 Bayern Münih-Dinamo Kiev Exxen

22.00 Benfica-Barcelona Exxen

22.00 Juventus-Chelsea Exxen

22.00 Manchester United-Villarreal Exxen

22.00 Salzburg-Lille Exxen

30 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI VE YAYINLANDIĞI KANALLAR

Saat Program Kanal

01.15 Libertad-Bragantino S Sport

03.30 Barcelona SC-Flamengo S Sport

13.00 Mardin BB-Gümüşhanespor A Spor

15.30 Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği A Spor

19.45 Fenerbahçe-Olympiakos Exxen

19.45 Antwerp-Frankfurt Exxen

19.45 Legia Varşova-Leicester City Exxen

19.45 Lyon-Brondby Exxen

19.45 Napoli-Spartak Moskova Exxen

19.45 Real Sociedad-Monaco Exxen

19.45 Sparta Prag-Glasgow Rangers Exxen

19.45 Sturm Graz-PSV Exxen

19.45 Alashkert-HJK Helsinki Exxen

19.45 Alkmaar-Jablonec Exxen

19.45 Cluj-Randers Exxen

19.45 CSKA Sofya-Bodo Glimt Exxen

19.45 Gent-Anorthosis Exxen

19.45 LASK-Maccabi Tel Aviv Exxen

19.45 Partizan-Flora Tallin Exxen

19.45 Zorya Luhansk-Roma Exxen

22.00 Marsilya-Galatasaray Exxen

22.00 Ferencvaros-Real Betis Exxen

22.00 Braga-Midtjylland Exxen

22.00 Genk-Dinamo Zagreb Exxen

22.00 Lazio-Lokomotiv Moskova Exxen

22.00 Ludogorets-Kızılyıldız Exxen

22.00 West Ham-Rapid Viyana Exxen

22.00 Celtic-Leverkusen Exxen

22.00 Basel-Kairat Exxen

22.00 Kopenhag-Lincoln City Exxen

22.00 Feyenoord-Slavia Prag Exxen

22.00 Omonia-Karabağ Exxen

22.00 PAOK-Slovan Bratislava Exxen

22.00 Tottenham-Mura Exxen

22.00 Union Berlin-Maccabi Haifa Exxen

22.00 Vitesse-Rennes Exxen