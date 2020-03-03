'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (03 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, ev yapımı mantı tarifi, mevsim salatası tarifi ve karakuş tatlısı tarifi var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası yapılışı

5 adet büyük boy sulu domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Ev yapımı mantı tarifi

Ev yapımı mantı malzemeleri

1,5 su bardağı un

1/4 su bardağı su

1 adet yumurta

Mantı iç harcı için:

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Mantı haşlama suyu için:

4 su bardağı su veya et suyu

Mantı sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı nane

1 su bardağı et suyu ( mantının haşlama suyu kullanılabilir)

Mantı üzeri için:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

Ev yapımı mantı yapılışı

Yuvarlak karıştırma kabının içerisine unu alıp ortasını açın. Yumurtaları ekleyip azar azar su ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur iyice toparlanacak ve biraz sert olacaktır. Hazırlanan hamuru 10 dakika bekletin. Bu arada mantının iç harcını hazırlayın. Kuru soğan rendelenir ve üzerine kıyma, tuz, karabiber eklenir iyice karıştırılır. Hamuru iki beze olacak şekilde bölün ve tezgah üzerinde hamuru unlayarak merdane yardımıyla açın. İnce açtığınız hamuru iki parmak kalınlığında kesin. Enine ve boyuna kesilmiş küçük kare hamurların içine kıymaları koyup ister üçgen olacak şekilde köşeleri birleştirin, isterseniz de bohça şeklinde 4 köşesini birleştirerek kapatın. Bütün hamurları aynı şekilde kapatmaya özen gösterin. Tencerenin içerisine 4 su bardağı suyu ekleyip kaynayınca mantıların hepsini suya atın ve 10 dakika haşlayın. Mantı haşlanırken sosunu ve yoğurdunu hazırlayın. Ezilmiş sarımsakları yoğurdun içine koyup iyice çırpın. Sosu içinde tereyağını küçük bir sos tenceresine alın ve eritin. Biber salçasını ekleyip 3 dakika kavurun. Naneyi ekleyip karıştırın. Mantıyı haşladığınız et suyundan biraz ilave edip sosun kıvamını açın. Süzgeç yardımıyla aldığınız mantıların üzerine yoğurt ekleyip onun üzerine de sos ekleyin ve sıcak servis edin.

Mevsim salatası tarifi

Mevsim salatası malzemeleri

Yarım kırmızı lahana

2 havuç

1 göbek marul

3-4 kaşık konserve mısır

Yarım demet roka

Yarım demet maydanoz

Tuz

Limon suyu

Zeytinyağı

Mevsim salatası yapılışı

Göbek marulu yıkayıp dörde kesin. Kırmızı lahanayı ince ince kıyıp bir kaba alın. Çok az limon suyu ve tuz ekleyip elinizle ovun. Havucu rendeleyin. Roka ve maydanoz yapraklarını yıkayıp kurulayın. Salata servis tabağına göbek marul dilimlerini çiçek şeklinde yerleştirin. Dört yanına havucu ve kırmızı lahanayı değişimli olarak koyun. Mısırı üzerine serpin. Roka ve maydanoz yapraklarını marulun orta kısmına yerleştirin. Limon suyu ve zeytin yağını gezdirip servis yapın.

Karakuş tatlısı tarifi

Karakuş tatlısı malzemeleri

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

5 su bardağı un

Karakuş tatlısını açmak için:

3 yemek kaşığı nişasta

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Karakuş tatlısı şerbeti için:

3,5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1/2 adet limon

Karakuş tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbetini hazırlayın. Şerbet için gerekli olan bütün malzemeleri tencereye aktarın limonu sıkıp kabuğunu içine atın. Kaynayana kadar karıştırın. Kaynadığında limonu içinden çıkartın. Hamuru hazırlarken hamuru için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırma kabına alın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Un az gelirse ilave edebilirsiniz. Hamur yoğurma işlemi bittiğinde 6 eşit parçaya bölün ve üzerine nemli bir bez serip 15 dakika dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlamak için ceviz içini, tarçını, toz şekeri bir kabın içinde iyice karıştırın ve kenara koyun. Dinlenen hamuru düz bir zeminde bol nişastayla en ince şeklide açın. Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra, açtığınız yufkanın yarısına kadar kısmını, yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde akordiyon şeklinde katlayın. Katladığınız bu kısma yan yana, öbek öbek hazırladığınız iç harçtan, aralarında 2 parmak kadar mesafe bırakarak koyun. Yufkanın katlamadığınız diğer yarısını da akordeon şeklinde olacak şekilde, öbek öbek koyduğunuz iç harcın üzerine kapatın ve üstüne hafifçe bastırın. Öbeklerin yanlarından hamuru büzüştürerek parmağınızla bir şeker paketi yapıyormuş gibi sıkıştırın. Sıkıştırdığınız yerlerden öbekleri kesin ve açılmaması için yanlarından tekrar sıkıştırarak minik minik şeker paketleri şeklinde tatlınızı şekillendirin. Bu şekilde tüm hamuru hazırlayın. Hazırladığınız tatlıları, bolca yağ koyup, iyice kızdırdığınız bir kızartma tavasına alın ve hamurları içine atın, altını kısın ve bu şekilde çevirerek altını ve üstünü güzelce kızartın. Kızarttığınız tatlıları soğumuş olan şerbetin içine atın. Şerbetin içinde 15 dakika kadar beklettikten sonra bir servis tabağına alın, toz antep fıstığıyla süsledikten sonra servis edin.

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