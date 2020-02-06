'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (06 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ekşili köfte çorbası tarifi, sebze graten tarifi, kepekli makarna tarifi ve kadayıf sarma tarifi var.

Ekşili köfte çorbası tarifi

Ekşili köfte çorbası malzemeleri

- 250 gr kıyma

- Yarım çay bardağından bir parmak fazla ince bulgur veya pirinç

- Karabiber, kimyon, yenibahar, kekik, nane, tuz

- 2 Su bardağı yoğurt

- 1 Tepeleme çorba kaşığı un

- 1 yumurtanın sarısı

- 1 Limonun suyu

- 1 Buçuk litre su

- 1 Adet et bulyon

Ekşili köfte çorbası yapılışı

Köfteleri hazırlamak için kıyma, bulgur ve baharatları bir kaba alın ve iyice özleşinceye kadar 5-8 dk yoğurun. Bir tepsinin tabanını un ile kaplayın. Hazırladığınız harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuz ortasıyla yuvarlayın, ihtiyaç duyarsanız parmağınızla avucunuza biraz su sürebilirsiniz. Yuvarlanmış köfteleri un kaplı tepsiye koyun. Köfteler tamamlanınca büyükçe bir tencereye 1 buçuk litre su koyup kaynatın ve et bulyonu ekleyin. Bu sırada terbiyeyi hazırlamak için geniş bir kaba yoğurdu alın, üzerine unu eleyin, bir yumurta sarısını ve limonu ekleyin. İyice karıştırın ve köftelerin kaynadığı sudan iki kepçe sıcak suyu yavaşça ve sürekli karıştırarak terbiyenin olduğu karışıma ekleyin. Hazırlanan terbiyeyi yavaşça ve yine karıştırarak köftelerin üzerine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 20-25 dk pişirin. Pişen çorbanın üzerine istediğiniz miktarda yağın içinde hazırlayacağınız nane ve kırmızı biberli sostan dökün, tuzunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Sebze graten tarifi

Sebze graten malzemeleri

- 4 Adet patates

- 3 Adet patlıcan

- 4 Adet kabak

- 4 Adet biber

- 3 Adet domates

- 2 Adet havuç

- 1 Su bardağı bezelye

- 3-4 Diş sarımsak

- 1 Çay bardağı sıvı yağ

- Baharat(Pul biber, toz kırmızı biber, karabiber, kekik )

- Tuz

Beşamel sos için:

- 3 Su bardağı süt

- 2, 5 yemek kaşığı un

- 1 Yemek kaşığı tereyağ

- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

- Karabiber

-Tuz

Sebze graten üzeri için

- Kaşar peynir

Sebze graten yapılışı

Öncelikle patlıcanları alacalı olarak soyup küp küp doğrayalım ve tuzlu suda on beş dakika bekletelim. Bu arada diğer sebzelerin de kabuklarını soyup hepsini küp küp doğrayalım ve derin kabın içine alıp içine patlıcanları baharatları tuzu ve yağı döküp güzelce hepsini harmanyalım ve fırın tepsisine döküp eşit şekilde yayalım önceden ısıtılmış fırında 200 °de pişirelim. Bütün sebzelerin iyice pişmesi için spatula ile mutlaka arada karıştıralım yoksa sebzelerin bir kısmı çiğ kalabilir. Sebzeler pişerken beşamel sosu hazırlayalım ;Yağları eritip unu dökelim iki üç dakika kavurduktan sonra yavaş yavaş sütü döküp çırpma teliyle pişinceye kadar sürekli karıştırıp son olarak tuzu biberi de döküp ocağın altını kapatalım. Beşamel sos bekledikçe kıvamı koyulaşıyor (İçine biraz süt döküp açabilirsiniz) veya sebzelerin pişmesine yakın hazırlayabilirsiniz. Pişen sebzelerin üzerine beşamel sosunu döküp her tarafına yaydıktan sonra kaşar peynirini serpiştirelim peynirler eriyip kızarana pişirip fırından çıkartalım. Sebzeli graten hazır afiyet olsun.

Kepekli makarna tarifi

Kepekli makarna malzemeleri

- 350 gr kepeli makarna

- 6 su bardağı su

- 3 yemek kaşığı sıvıyağ

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

Kepekli makarna yapılışı

Derin bir tencerenin içerisine 6 su bardağı su koyulur ve 3 yemek kaşığı sıvıyağ dökülür. Su kaynamaya bırakılır. Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve makarnalar dökülür. Ortalama 8 - 10 dakika kaynatılır. Yumuşayan makarnalar süzgeçle süzülür. Makarnayı haşladığımız tencere boşken 2 yemek kaşığı tereyağı eklenir ve eritilir. Eriyen makarnanın üstüne süzgeçteki makarnalar alınır. 1 dakika daha iyice karıştırarak tereyağın hepsine bulaşması sağlanır. Makarnamız hazır afiyet olsun.

Kadayıf sarma tatlısı tarifi

Kadayıf sarma tatlısı malzemeleri

- 650 gr kadayıf

- 400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Kadayıf sarma üzeri için

- 200 gr margarin

- 100 gr tereyağı

Kadayıf sarma şerbeti için

- 6 su bardağı şeker

- 6 su bardağı su

- Yarım limon

- 1 kaşık margarin (parlak olması için)

Kadayıf sarma yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.