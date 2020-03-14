'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (14 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde patates çorbası tarifi, fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi, erişte makarna tarifi ve ağlayan kek tarifi var.

Patates çorbası tarifi

Patates çorbası malzemeleri

2,5 litre et suyu

2 orta boy soğan

3 - 4 adet patates

1 kahve fincanı un

1 küçük paket tereyağı veya margarin

1 çay kaşığı hindistan cevizi

Tuz

Terbiyesi için

1 bardak süt

2 yumurta sarısı

Garnitürü

2 adet yumurta akı

1 çay bardağı kaşar peynir (rendelenmiş)

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

2 - 3 dilim bayat ekmek

Patates çorbası yapılışı

Soğanları küçük parçalar halinde doğrayın, iki kaşık yağla açık renk olacak şekilde kavurun. Unu ekleyin ve 2 - 3 dakika daha kavurun. Et suyu ile kuşbaşı doğranmış patatesleri, hindistan cevizi ve tuz koyup yavaş yavaş kaynatarak 30 dakika pişirin. Çorbayı başka bir kaba süzün ve tekrar ocağa koyup kaynatın. Terbiyesini yapıp yavaş yavaş ekleyin ve 2 kaşım pişirdikten sonra ocaktan alın. Ayrı bir kapta yumurta akina kaşar peyniri, kırmızıbiber ve maydanoz katın. Bu karışımı ekmeklerin üzerine sürün ve küçük küpler halinde kesip çorbayla servis edin.

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte malzemeleri

500 gr kıyma

1 yumurta

3 - 4 yemek kaşığı galeta unu

1 rendelenmiş soğan

2 diş dövülmüş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik

Kimyon

Kızartmak için ayçiçeği yağı

Fesleğenli ve sarımsaklı sos için

Yarım demet taze fesleğen

4 diş sarımsak

1 su bardağı mayonez

Yarım çay bardağı krema

Yarım limon suyu

Tuz

Karabiber

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte yapılışı

Köfte için gerekli tüm malzemeleri derin bir kabın içine alıp iyice yoğurun. Yaklaşın 10 dakika yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp 1 - 2 saat dinlendirin. Hazırladığınız harçtan parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Parmak şeklinde köfteler hazırlayın. Köfteleri ince tabakalar halinde una bulayın. Kızartma tavasına yeterli miktarda ayçiçeği yağı alıp ısıtın. Köfteleri tavaya alıp orta ateşte her tarafını kızartıp servis tabağına alın. Sos için fesleğeni ve sarımsağı mutfak robotundan geçirin. Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Köfteleri sosla birlikte servis edin.

Erişte makarna tarifi

Erişte makarna malzemeleri

2 su bardağı erişte

Yeteri kadar su (kaynar)

Tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 Yemek kaşığı dolusu tereyağ

Erişte makarna yapılışı

Orta boy genişliğinde bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyulur ve üzerine 2 su bardağı erişte dökülür. Orta ateşte hafif renk değiştirinceye kadar kavrulur. Daha sonra üzerini yarım parmak geçecek kadar su eklenir. Damak tadınıza göre su ekleyebilirsiniz. Erişteler yumuşayıncaya kadar haşlanır. Piştikten sonra süzgeç yardımıyla erişteler süzülür. Erişteyi haşladığınız tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyup eritilir. Eriyen tereyağın üzerine süzülmüş erişteler eklenir. 2 - 3 defa karıştırıldıktan sonra eriştenin altı kapatılır. 5 dakika dinlenince servise hazır.

Ağlayan kek tarifi

Ağlayan kek malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 kahve fincanı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı kakao

Ağlayan kek üzeri için

2 paket krem şanti

1 paket hazır çikolata sosu

Ağlayan kek yapılışı

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin karıştırın. Yağlanmış tepsiye kek hamurunu döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız kekin üzerine 2 su bardağı süt döküp ıslatın. Bir kabın içinde soğuk sütü ve krem şantiyi çırpın. Kabarınca buzdolabına koyup bekletin. Bu arada kekinizi soğutun. Soğuyan kekin üzerine soğuk krem şantiyi sürün. Bir taraftan da çikolata sosunu pişirin ve soğumaya bırakın. Ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Krem şantinin üzerine dökün. Dilimleyip servis edebilirsiniz.