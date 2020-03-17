'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (17 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde terbiyeli sebze çorbası tarifi, etli patates yemeği tarifi, şehriyeli pirinç pilavı tarifi ve meyveli tartolet tarifi var.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet kereviz sapı

1 adet kabak

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 su bardağı su

Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için:

1/2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

Etli patates yemeği tarifi

Etli patates yemeği malzemeleri

250 gram kuşbaşı kuzu eti

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı salça

6 adet patates

Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Etli patates yemeği yapılışı:

Tencereye sıvıyağ alınır ve etler içine eklenip kavrulur. Etler suyunu bırakınca altını kısıp 30 dakika bu şekilde pişirin. Daha sonra yemeklik doğranmış soğan, salça ve küp doğranmış patatesler eklenerek karıştırılır. Üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir. Kırmızı toz biber ve tuzu da eklenerek kapağı kapatılır. Kaynayınca altı kısılır. Et ve patatesler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi

Şehriyeli pirinç pilavı malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 çay bardağı şehriye

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet kesme şeker

4 damla limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Şehriyeli pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Meyveli tartolet tarifi

Tartolet malzemeleri

Tartolet hamuru için

2 su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 çay kaşığı kaşığı Tozu

1 paket vanilya

150 gram tereyağı

Tartolet kreması için

2 buçuk su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı labne peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı toz şeker

Tartolet yapılışı

İlk olarak hamuru yoğurup, 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Daha sonra hamuru yarım cm kalınlığında açıp, istediğimiz büyüklükte daireler kesip, bu daireleri cupcake kalıbımıza veya küçük kek kalıplarına yerleştiriyoruz ve tabanını çatalla deliyoruz. 180 derece önceden ısınmış fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Diğer yanda tüm malzemeleri karıştırıp çırparak kremayı hazırlıyoruz. Piştikten sonra labneyi ilave edip mikserle biraz daha çırpıyoruz. Fırından çıkardığımız tartlarımızın içini kremayla doldurup, üzerini meyvelerle süslüyoruz. Tartoletlerimiz bekleyecekse, meyvelerin üzerine hazır satılan tart jolesinden sürebilirsiniz.