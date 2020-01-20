'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (20 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde sebze çorbası tarifi, fırında levrek tarifi, patates salatası tarifi ve gazoz tatlısı var.

Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri

- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet havuç

- 1 adet kırmızı dolmalık biber

- 1 adet kereviz sapı

- 1 adet kabak

- 2 dal taze soğan

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 6 su bardağı su

Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için:

- 1/2 su bardağı yoğurt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 adet yumurta sarısı

- 3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

Fırında levrek tarifi

Fırında levrek malzemeleri

- Orta boy levrek (kişi sayısına göre)

- 1 adet kuru soğan (2 balık için 1 tane)

- 1-2 adet domates

- 1 adet limon

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- Karabiber

- Tuz

- Defne yaprağı (isteğe göre)

Fırında levrek yapılışı

Levrekler iyice temizlenip yıkanır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve süzülen levrekler tepsiye alınır. Balıkların içinde biraz zeytinyağı gezdirilir ve tuz, karabiber serpilir. Soğan, domates ve limonu dilimleyerek balıkların içine yerleştirilir. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 - 50 dakika arasında pişirilir.

Patates salatası tarifi

Patates salatası malzemeleri

- 4 adet orta boy patates

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1 tatlı kaşığı sumak

- 3/4 çay bardağı zeytinyağı

- 3-4 dal taze soğan

- 8-9 dal maydanoz

- Limon suyu

- Tuz

Patates salatası yapılışı

Patatesler güzelce yıkanır ve kabuklarıyla birlikte tencereye koyulup haşlanır. Sivri uçlu bir bıçağı batırdığınız da rahatlıkla giriyorsa haşlanmış demektir. Patatesler haşlanırken yeşillikleri iyice yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kurulayın ve ince ince kıyın. Bir kapta zeytinyağı, tuz, pul biber, limon suyu ve sumağı iyice karıştırın. Haşlanmış patateslerin kabuklarını soyun ve istenilen boyutta küp küp kesin. Yeşillikleri patateslerin üzerine ekleyin ve hazırlanan sosu üzerinde gezdirip iyice karıştırın.

Gazoz tatlısı tarifi

Gazoz tatlısı malzemeleri

- 1 adet yumurta

- Yarım paket yaş maya

- 1 paket vanilya

- Yarım su bardağı gazoz

- 2,5 su bardağı un

- Yarım çay bardağı nişasta

Gazoz tatlısı içi için:

- Yarım su bardağı sıvı yağ

Gazoz tatlısı şerbeti için:

- 2,5 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker

Gazoz tatlısı yapılışı

Yoğurma kabının içerisine hamur malzemelerini koyun ve homojen kıvama gelene kadar yoğurun. Hamuru iki eşit beze bölün ve her bir bezeyi biraz nişastalayıp açabildiğiniz kadar açın. Açılan hamurun üzerine bol miktarda sıvı yap sürük sıkı bir rulo haline getirin. İki parmak genişliğinde kesin ve kesilen dilimleri ısıya dayanıklı cam tepsilere dik olarak yan yana dizin. Diğer bezeye de aynı yöntemi uygulayın. Kesilen hamurları 2 saat ılık bir yerde dinlenmesi için bekletin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar ortalama 20 - 25 dakika pişirin. Tatlı pişerken şerbeti hazırlayın. Şerbet ve tatlı sıcak olmalı. Pişen hamurların üzerine sıcak şerbeti dökün ve şerbeti tamamen çekip soğuduğunda tatlıyı servis edebilirsiniz.

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