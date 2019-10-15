Bulgaristan teknik direktöründen ilginç 'ırkçılık' açıklaması

Maç iki dakika durdu

İngiltere’nin Bulgaristan’ı 6-0’lık skorla mağlup ettiği maçta Türk sporseverlerin de yakından tanıdığı Hırvat hakem Ivan Bebek, UEFA’nın üç aşamalı anti-ırkçılık protokolünün ilk aşamasını devreye soktu ve maç, ırkçı tezahüratlar nedeniyle bir süre durmak zorunda kaldı.

Bleacherreports'ta yer alan habere göre bazı görüntülerde, tribünlerde maçı izleyen birçok Bulgar taraftarın maymun tezahüratları ve Nazi selamlarıyla İngiliz futbolcuları taciz ettiği açık bir şekilde görülüyordu.





İngilizler rahatsız

Raheem Sterling ve Ross Barkley iki, Harry Kane ve Marcus Rashford’un birer golüyle 6-0 İngiltere galibiyetiyle sonuçlanan maçın 28. dakikasında maç durdu.

İngiltere Milli Takım menajeri Gareth Southgate ve takım kaptanı Harry Kane, hakem Ivan Bebek'e maçın ırkçı tacizlere rağmen neden devam ettiğini sordu. Bulgar oyuncularsa bir ara hep beraber taraftarların yanına gidip onları sakinleştirmeye çalıştı.





"Duymadım"

Krasimir Balakov ise maç sonu ITV'ye ilginç açıklamalarda bulundu. Irkçı saldırılar nedeniyle oyunun iki dakika durmasına rağmen Bulgar teknik adam 'kendisine ırkçı herhangi bir ırkçı saldırı olduğu bilgisi gelmediğini ve kesinlikle duymadığını' belirterek Bulgar taraftarların İngilizlere karşı ırkçılık içeren eylemlerde bulunduğu iddialarını reddetti.

Balakov, "Şahsen, bahsettiğiniz tezahüratı duymadım. Hakemin oyunu durdurduğunu gördüm, ancak kötü davranışların sadece Bulgar taraftarlar adına değil, aynı zamanda İngiliz taraftarlar adına da olduğunu söylemek zorundayım. Bulgar milli marşını ıslıkladılar ve o esnada devamlı bağırdılar. İkinci yarıda ise taraftarlarımıza karşı kabul edilemez bulduğum şeyler söylediler" dedi.