Futbol Bundesliga’da tükürük skandalı

Bundesliga’da tükürük skandalı

Futbol

Bundesliga’da tükürük skandalı

Almanya Bundesliga´nın 13´üncü haftasında Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim arasında oynanan maçta tükürük skandalı yaşandı.

19 Aralık 2020, Cumartesi 22:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karşılaşmanın 79’uncu dakikasında Borussia Mönchengladbach forması giyen forvet oyuncusu Marcus Thuram, mücadeleye girdiği rakip oyuncu Stefan Posch’un yüzüne tükürdü. Yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıyan olay sonrasında VAR´da pozisyonu izleyen orta hakem Frank Willenborg, Thuram’ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, futbolcusunu yüzüne tükürdüğü Stefan Posch ve herkesten özür dilediğini belirtse de Fransız futbolcunun ağır ceza alması bekleniyor.

Öte yandan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

DHA

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar, Talisca'ya tepki gösterdi