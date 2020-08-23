Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk maçına çıktı

Lille ile Rennes, Ligue 1'in ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Her iki takımın da 10 kişi kaldığı maçta karşılıklı birer gol atıldı. Maçta milli futbolculardan Zeki Çelik ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 65. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Maçın 34. dakikasında Rennes kırmızı kart gördü. 41. dakika Lille, Jonathan Bamba ile 1-0 geçti. 43. dakikada Mandava'nın kırmızı kart görmesiyle Lille de 10 kişi kaldı.

65. dakikada oyuna dahil olan Burak Yılmaz, kontra oyunda etkili olmaya çalıştı. Ancak 74. dakikada gelen golle beraber durum eşitlendi ve maç böyle bitti.



