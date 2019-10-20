MKE Ankaragücü ile Beşiktaş'ın golsüz beraber kaldığı maçın 66. dakikasında Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz sakatlandı.

Sezon başını sakat olduğunu için kaçıran ve son 4 maçtır takıma dönebilen 34 yaşındaki golcü, Ankaragücü maçında fedakarlık yaparak oynamak istedi. Maçın 66. dakikasında kendini yere bırakan ve kenara değişiklik işaret yapan oyuncunun durumu henüz belirsiz.

"Yardım etmek istedi"

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ise maç sonu Burak'ın sakatlığıyla ilgili, "Burak'ın bu sabah da sakatlığı vardı. Ama çocuk katkı sağlamak istedi. Ne yazık ki sakatlığı tekrar etti. Burak'ın durumuyla ilgili yarın sabah daha sağlıklı konuşabiliriz. Hafif ağrısı vardı ama bu eşik atlama maçında yanımızda olup yardım etmek istedi ama ayağı müsaade etmedi" dedi.

Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği ve sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama bekleniyor.