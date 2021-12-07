Burundi'de bir hapishanede çıkan Yangın onlarca mahkumun feci şekilde can vermesine neden oldu.

Başkan Yardımcısı Prosper Bazombanza, yerel saatle sabah 4 sularında çıkan yangın nedeniyle 38 kişinin öldüğünü açıkladı.

69 kişinin yaralı olduğu ve yaralıların durumlarının ağır olduğu da gelen bilgiler arasında.

İçişleri bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada ilk bulguların yangının elektrik devresinde çıkan bir arıza nedeniyle meydana geldiğine işaret ettiği bilgisine yer verildi.

KORKUNÇ İDDİA: KAPILARI AÇMADILAR!

AFP'ye konuşan bir mahkum yangın sırasında gardiyanların 'aldığımız emir bu yönde' diyerek kapıları bir süre kilitli tuttuğunu iddia etti.

Adının açıklamasını istemeyen mahkum 'Nasıl kaçtım bilmiyorum ama tamamen yanmış mahkumlar var' dedi.

Yerel kaynaklar 400 kişi kapasiteli hapishanede 1500'den fazla mahkum olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık yıllık olan binada çok sayıda siyasi mahkum da kalıyordu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

AFP muhabirine nasıl kaçacağını bilmediğini ve etrafında bir çok kül olmuş cansız beden olduğunu söyleyen görgü tanığı Kızıl Haçın olay yerinde olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını söyledi.