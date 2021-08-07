Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu! Boks tarihimizde bir ilk

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 69 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya için ringe çıktı. Final maçında Çinli rakibi Hong Gu ile karşılaşan Busenaz Sürmeneli, mücadeleden galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.









ALTIN MADALYA KAZANAN İKİNCİ SPORCUMUZ

Tarihi mücadeleyi kazanan ve büyük sevinç yaşayan Busenaz Sürmeneli, Mete Gazoz'un ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ikinci sporcumuz oldu.

BOKS TARİHİNDE BİR İLK

Milli boksör ayrıca, Türkiye'nin kadınlar boks tarihindeki ilk altın madalyasını kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı.