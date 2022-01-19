Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçına kar engeli
Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 23. dakikada yarıda kesildi. Ertelenen maçın yeni tarihi de açıklandı. Karşılaşma yarın 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.
19 Ocak 2022, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi.
23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma odasına giderken, maçın bugün oynanmayacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın yarın 17.00'de devam edeceğini bildirdi.
BUNLARI DA OKUYUN