Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin millî takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan futbolcumuz, kendilerine 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son iki karşılaşma öncesinde başarılar diledi."



