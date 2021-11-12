Futbol Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

Futbol

Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in A Milli Takım kampından ayrıldığı açıklandı.

12 Kasım 2021, Cuma 11:06 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin millî takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan futbolcumuz, kendilerine 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son iki karşılaşma öncesinde başarılar diledi."


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