Cenk Tosun 7 ay sonra ilk kez maç kadrosunda
Everton forması giyen Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynarken sakatlanmıştı. Cenk tam 7 ay sonra bugün Everton'ın Wolverhampton'la oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.
01 Kasım 2021, Pazartesi 15:37 Son Güncelleme:
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Everton'da Cenk Tosun sevinci yaşanıyor. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynarken 13 Nisan'daki Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Erzurum'daki kötü zeminin tam 7 ay kaybettirdiği Cenk, bugün aylar sonra futbola dönüyor.
Everton'ın TSİ 23.00'te Wolverhampton ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilen milli oyuncu, hocasının şans vermesi halinde uzun süre sonra sahada olacak.
Cenk'in bu senenin devre arasında yeniden Beşiktaş'a döneceği iddiaları da ortaya atılmıştı.
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