Çetin Çetintaş: Yogadan daha fazlasına adanmış bir hayat

Çalışmaları ve eğitim programları aracılığıyla 10 yılı aşkın süredir binlerce insanın hayatına dokunan Çetin Çetintaş, yetiştirdiği öğrencilerle de eğitimler vermeye ve yoga bilgisini dileyen herkesle paylaşmaya devam ediyor. Uzakdoğu’daki çeşit ülkelerde ve manastırlarda kalarak yoga ve meditasyon üzerine çalışmalar yapan Çetintaş, Hindistan’da Sanskrit dilini öğrenerek eski yoga yazıtları üzerine çalıştı ve birçok eski yazıtı Türkçe’ye çevirerek Türkiye’de yoga kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi adına önemli katkı sağladı.

Yoganın efendisinden çok okunan kitaplar

Yogaya dair yaptıklarıyla kendini sınırlandırmayan Çetin Çetintaş, kitaplarıyla da ilham olmaya devam ediyor. İlk kitabı 'Hanuman’ı Bulmak'ı 2016 yılında okurla buluşturan ve yazarlıkta ilk adımını atan Çetintaş’ın bu kitabını 2018 yılında Sanskrit dilinden çevirdiği 'Yoga Sutralar I – Bir Yoginin El Kitabı' takip etti ve 6. baskısına ulaşan kitap, birden çok kez listelere girdi. 2019 Ağustos ayındaysa bir ayda 9 baskıya ulaşan ve çok satanlara giren elementler üzerine yazdığı üçüncü kitabı 'Hayat Sana Ne Anlatıyor'u yayımladı. 2020 Nisan ayında merakla beklenen kitabı 'Yoga Sutralar – II' yayımlandı. 2020 yılı Temmuz ayında beşinci kitabı olan 'Kanada – Gerçek Özgürlük Kaderin Bilgisinin Vücuda Bürünmesinden Gelir' okurla buluştu.

Yeni kitap: Sarı Çiçeği Koklayan Kedi

Kitapları ilgiyle takip edilen Çetin Çetintaş’ın raflarda yerini alacak yeni kitabıysa 'Sarı Çiçeği Koklayan Kedi'. Ekim ayında okurla buluşacak ve Çetintaş’ın altıncı kitabı olan 'Sarı Çiçeği Koklayan Kedi', yogakiooturkiye.com adresinde ön satışa açıldı ve yoğun ilgiyle karşılandı. Okuruna yaşam felsefesinin derinliklerine bir yolculuk sunan kitap, okuyan için her harf, içine bilgi yüklenmiş diskler gibi bilgiden bilgiye açılıyor.

Yeni kitaplar yolda

Çetintaş bir yandan da yeni yayımlayacağı kitapların hazırlığında. 2021 yılında yayımlamayı planladığı üç kitaptan biri, uzun zamandır beklenen ve yine Sanskrit dilinden çevirdiği 'Şiva Sutralar' olacak.

Bir yogadan daha fazlasına sığan hayat

Yoga ve kitapların yanı sıra pek çok konuda da üretimler yapan Çetin Çetintaş, yoga bilimini anlaşılır dille günümüze taşıyor. Çetintaş, Türkiye’nin ve KKTC en büyük yoga okulu olan YogaKioo Institute’yü İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve KKTC’de olmak üzere toplam 8 şubeyle hayata geçirdi. Bu enstitülerde yoga eğitimlerinin yanı sıra, yoga üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor ve özenle Türkçe yoga kaynakları oluşturuluyor. Diğer yandan da Kırklareli’nde 63 dönüm üzerine kurulan ve Türkiye’de yoganın kalbi haline gelecek Kioo Retreat Center için çalışmalar sürüyor.

YogaKioo Enstitü bünyesinde Serra Sağra ile birlikte kurdukları, Türkiye’nin ve KKTC’nin tek basılı yoga dergisi olan YogaKioo Dergi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Çetin Çetintaş, Youtube kanalında her hafta düzenli paylaştığı Türkçe yoga içerikleriyle de yoga pratiğini Türkiye’nin her noktasında ulaşılabilir kılıyor.

2019'da başladığı ve iki sezonu bulunan 'Satsang”' ve 'Unicornun Gözüyle' Podcast’leriyle de Spotify ve iTunes üzerinde hayata başka bir açıdan bakmak isteyen ve farkındalık arayan dinleyicilerle buluşuyor.









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