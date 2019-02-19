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Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak

1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak

19 Şubat 2019, Salı 23:10 Son Güncelleme:
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Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye gelir testine tabi tutulamayacak.

Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere kitap ve dergilerde Katma Değer Vergisi (KDV) sıfıra inecek. Can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davranan sivil havacılık personeli, İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek. 

BORÇ YAPILANDIRMASINDAKİ DESTEK ARTIRALACAK

Teklife göre ayrıca 11 Eylül 2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının alt iş yerlerinde kıdem tazminatı ödemeleri alt işveren tarafından yapılmayacak.

1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek arttırılacak. 

ANKARA (İHA)

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