Çiftçinin 6 milyarlık borcuna faizsiz erteleme

Koronavirüs salgınının olası etkilerini en aza indirebilmek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini, faizsiz 6 ay ertelediklerini açıkladı. Albayrak, böylece çiftçiye yaklaşık 6 milyar liralık borcunu öteleme imkanı sunduklarını bildirdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Berat Albayrak, 18 yıldır çiftçinin hep yanında durduklarını söyledi.

Bakan Albayrak, “Çiftçimizin alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada koronavirüs ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin ve tarımsal üreticimizin yine yanındayız” ifadesine yer verdi.

200 milyar TL'ye ulaştı

Dün ayrıca Bakan Albayrak’ın başkanlığında 15’inci Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı, video konferans ile gerçekleştirildi. Toplantıda, ‘adım adım işe dönüş’ için yapılması gerekenler ele alındı. Tüm dünyayı etkileyen bu krizde iyi bir sınav verdiklerini belirten Bakan Berat Albayrak, “Hızlı karar alarak üretim gücümüzü ve istihdamımızı koruyacak adımlar attık. Bugüne kadar 200 milyar TL’lik bir finansmanı, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” dedi.

Yüksek dönüş ortalaması

Bugün hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlere, esnafa ve vatandaşlara destek olabildiklerini vurgulayan Bakan Albayrak, “Her talebe anında dönüş yapıyor, ihtiyaç duyulan mekanizmaları devreye alabiliyoruz. Bugüne kadar 921 bin 751 esnafımızdan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232’sinin desteklerini hesaplarına yatırdık. İşletmelerimizden ise 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505’ine finansman tahsisini gerçekleştirdik. Esnaftan ve işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık” diye konuştu.

Sürecin 'Gizli kahramanları'

İş yapma ortamının büyük zarar gördüğü böyle bir dönemde, bu kadar yüksek talebe kısa sürede dönüş gerçekleştiren kamu bankalarının, sürecin ‘gizli kahramanları’ arasında yer aldığını belirten Bakan Berat Albayrak, “Biz devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle milletimizin yanında olacağız” diye konuştu.

Moralimizi, umudumuzu artırdı

Salgının yayılma hızının kontrol altına alındığına işaret eden Bakan Berat Albayrak, “Salgının pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı. Bu süreçte Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün işbirliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz. Krizlerden hızlı çıkma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomimiz, yeni süreçlere ivedilikle adapte olmayı başaran bir iş dünyamız var” dedi.

Hasar 1929 buhranından büyük olacak

Virüs salgınının, küresel ekonomi ve ticarette kimsenin beklemediği, sonuçlarının nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacağını belirten Bakan Albayrak, şöyle dedi:

“Şurası kesin ki bu hasar, 1929 buhranından da büyük olacak. Çin’de 44 yıl aradan sonra çeyreklik bir küçülme tablosu beklenirken, ABD’de işini kaybedenlerin sayısı 4 haftada 26 milyonu aştı. Türkiye olarak dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık.”







