Çiftçiye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Salgınla birlikte birçok işletme ya kapandı ya da kapasitesini azalttı. Öğrenci yurtları, oteller gibi büyük işletmelerin mutfağı çalışmayınca tarım ürünleri de üreticilerin elinde kaldı. Toprak Mahsülleri Ofisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti, elde kalan ürünleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal Ahmet Güldal devam eden çalışmaları CNN TÜRK'te anlattı:

10 nisan itibari ile hem kuru soğanda hem patateste hazırlıklarımız tamamladık yüklemelerini yaptık. 81 ile başta büyükşehirler olmak üzere dağıtımlarını gerçekleştirdik.

ALIM SÜREKLİ OLARAK DEVAM EDİYOR

Şu anda 85 bin ton patates 24-25 bin ton aralığında da kuru soğanın -ki toplam 110 bini biraz geçiyor- ürünün tüketicilere sevk ettiğimizi biliyoruz dün akşam itibari ile. Bu rakam her geçen saat artıyor.

NEDEN PATETES VE SOĞAN?

Patates ve soğan için depolama süresinin sonuna gelindiği için öncelik bu ürünlere verildi. Bizim görev alanımıza sayın Cumhurbaşkanı görev vermesi halinde bütün ürünler girebilir. İhtiyaç olduğu sürece. İhtiyaç olmayan ürünler de görev alanından çıkarılabilir.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLAR NASIL ULAŞACAK?

İhtiyaç sahipleri sosyal yardımlaşma kuruluşlarına ya da kaymakamlıklara başvurabiliyor: Biz TMO olarak valiliklere teslim ediyoruz. Valilikler sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığı ile ilçelerde de kaymakamlıklar aracılığıyla aynı şekilde ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar adreslerine kadar teslim edilmekte.



