Ekonomi Çiftçiye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Çiftçiye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Ekonomi

Çiftçiye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Toprak Mahsülleri Ofisi, çiftçinin elinde kalan arz fazlası patates, soğan ve çeltik ürünlerinin alımına başladı. Ürünler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal devam eden çalışmaları CNN TÜRK'te anlattı.

27 Nisan 2021, Salı 19:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Salgınla birlikte birçok işletme ya kapandı ya da kapasitesini azalttı. Öğrenci yurtları, oteller gibi büyük işletmelerin mutfağı çalışmayınca tarım ürünleri de üreticilerin elinde kaldı. Toprak Mahsülleri Ofisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti, elde kalan ürünleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal Ahmet Güldal devam eden çalışmaları CNN TÜRK'te anlattı:

10 nisan itibari ile hem kuru soğanda hem patateste hazırlıklarımız tamamladık yüklemelerini yaptık. 81 ile başta büyükşehirler olmak üzere dağıtımlarını gerçekleştirdik.

ALIM SÜREKLİ OLARAK DEVAM EDİYOR

Şu anda 85 bin ton patates 24-25 bin ton aralığında da kuru soğanın -ki toplam 110 bini biraz geçiyor- ürünün tüketicilere sevk ettiğimizi biliyoruz dün akşam itibari ile. Bu rakam her geçen saat artıyor.

NEDEN PATETES VE SOĞAN?

Patates ve soğan için depolama süresinin sonuna gelindiği için öncelik bu ürünlere verildi. Bizim görev alanımıza sayın Cumhurbaşkanı görev vermesi halinde bütün ürünler girebilir. İhtiyaç olduğu sürece. İhtiyaç olmayan ürünler de görev alanından çıkarılabilir.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLAR NASIL ULAŞACAK?

İhtiyaç sahipleri sosyal yardımlaşma kuruluşlarına ya da kaymakamlıklara başvurabiliyor: Biz TMO olarak valiliklere teslim ediyoruz. Valilikler sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığı ile ilçelerde de kaymakamlıklar aracılığıyla aynı şekilde ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar adreslerine kadar teslim edilmekte.

İlgili Haberler
Erdoğan duyurmuştu! Soğan ve patatesler ücretsiz dağıtılmaya başladıPatates ve soğan bedelsiz dağıtılacak! Bakan duyurdu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Haziran 2022'de emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tatile çıkarken evde ekonomik hazırlık
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Işığıyla aydınlatan kızlar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü yükselişle tamamladı