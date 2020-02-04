Çin’de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını günlük yaşamı pek çok açıdan etkiliyor. Pek çok kentin karantina altında olduğu Çin’de son olarak Oscar adayları JoJo Rabbit (Tavşan Jojo), Little Women (Küçük Kadınlar) ve 1917’nin yanı sıra Dolittle ve Hellboy filmlerinin gösterimi ertelendi.

Salgın nedeniyle ülke genelindeki 70 bin sinema salonunun büyük çoğunluğu kapatılırken, filmlerin gösterimleri süresiz olarak iptal edildi.

Oscar adayı filmlerden Jojo Rabbit 12 Şubat’ta, Dolittle ise 21 Şubat’ta gösterime girecekti. Bu filmler de dahil olmak üzere şubat ayı içinde toplam 11 yabancı yapımın gösterime girmesi planlanıyordu.

İptal haberi Çin’den ziyade Hollywood film sektörüne darbe indirdi. Çünkü Çin, sinema sektöründe ABD’den sonra en büyük pazar olarak görülüyor. Dolayısıyla büyük bütçeli bu tarz filmlerin Çin’de gösterilmemesi büyük bir hasılat kaybı olarak görülüyor.

İptalin özellikle ödül sezonu sırasında yaşanması, çok seyredilmesi beklenen filmler için büyük bir zarar anlamına geliyor.

Salgının yayılmasından endişe eden Çinli yetkililer toplu etkinliklerin neredeyse tamamını yasakladı.



