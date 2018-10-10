Çıplak temizlik yapıyor, saatte 360 lira kazanıyor

İngiltere'de, soyadını söylemek istemeyen 24 yaşındaki Anna, çok farklı bir yöntem ile müşterilerin evlerini temizliyor.

Son 3 aydır bu şekilde çalıştığını söyleyen Anna bu durumdan çok memnun olduğunu anlattı.

Anna, “Soyunarak temizlik yapmaya yeni başladım ama bu şekilde çalışarak saatte 45 İngiliz sterlini (yaklaşık 360 TL) kazanabiliyorum” dedi.

"GÜVENLİK AÇISINDAN HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIM"

Anna, hayatı boyunca çıplaklar kampına bile gitmediğini söyleyerek, “Temizlik yapmaya gittiğim ilk an benim için çok ilginçti. Evin içinde temizlik yaparken çıplak olmak çok garip bir histi. Tek endişem kapının arkasında bir sapık olup olmadığını bilmememdi. Fakat 3 aydır güvenlik açısından hiçbir sıkıntı yaşamadım” dedi.

"KAMERA OLUP OLMADIĞINI SORUYORUM"

Anna işini de, “Üzerimde kot pantolon ve sweatshirt ile gidiyorum. Müşteriyle sohbet ettikten sonra evde başka kimse olup olmadığını ya da herhangi bir yerde kamera olup olmadığını soruyorum. Olumlu yanıt alınca, ödemeyi kabul ediyorum ve benden nereleri temizlememi ya da ütü yapıp yapmamı isteyip istemediğini soruyorum” sözleriyle anlatıyor.



