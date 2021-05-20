Çocuğunuz yeterince uyuyor mu?

Günlük işleyişte nasıl bir rutine ihtiyaç duyuyorsak, uyku saatlerinin bir rutinde olması da vücudun gelişimi için çok önemli! Peki, çocuğunuz yatağına gitmemekte ısrarcı ise ne yapabilirsiniz? Hafta sonu dâhil düzenli bir uyanma, uyku zamanı ve uyku vakti programına bağlı kalın. Çocuğunuzun her gün benzer saatlerde uykusunun gelmesine ve uyanmasına yardımcı olacaktır.





Gün içinde aktif olmasını sağlayın, koşabileceği, fiziksel enerji harcayabileceği aktiviteler yapmasına yardımcı olun. Gün içerisinde yeterince enerji harcadığında uyku saati geldiğinde uykusu da gelmiş olacaktır. Rahatlatıcı bir uyku vakti rutini yaratın. Çocuğunuzun uyku vaktini dört gözle bekleyeceği bir rutine dönüştürün. Hikâyeler okuyabilir, ninni söyleyebilir, bol bol kucaklaşıp, sarılabilirsiniz. Uyku saatinden en az bir saat önce bütün elektronik aletleri kapatın, çocuğunuzun çok heyecanlı veya çok vakit alan bir projenin başına (örneğin büyük boy bir puzzle’a başlama vakti değil) oturmadığından emin olun. Uyku vakti rutininize de başlayacağınız saati düzenli tutun. Örneğin rutininiz yarım saat sürüyorsa uyku saatinden yarım saat önce rutine başladığınızdan emin olun. Eğer rutininizle birlikte yatma saati gecikmeye başlarsa çocuğunuz bunu kendine fırsat olarak görebilir ve bir öpücük daha, bir bardak daha su istekleri ile çocuğunuz yatma saatiyle oynamaya başlayabilir. Çocuğunuzun yatağında hemen uykuya dalması konusunda ısrarcı olmayın. Eğer uykuya dalması her seferinde çok uzun sürüyorsa uyku saati onun için erken olabilir. Yavaş yavaş biraz daha geç saate alabilirsiniz.