Çocuk için evliliği sürdürmek doğru mu?

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Uzman Psikolog Özge Genlik, evliliğin bozulmaya başladığını işaret eden belirtiler konusunda yaptığı değerlendirmede, “İlk belirti; partnerler arası 'Ruhsal sevişmenin' son bulmasıdır. Diğer bir deyim ile: 'Duygusal soğukluk'tur. Öncelikle partnerler bunu anlamdıramazlar ancak duygusal bağlamda birşey paylaşmak içlerinden gelmemektedir. Sadece zihinsel düzlemde kısa ve geçiştirici cümlelerden oluşan diyaloglar; evlilik sürecindeki ilk sarsıntıdır. Ardından fizyolojik düzayde de bir arada paylaşılan zamanda azalmalar gözlemlenir. Duygusal boyutta ayrışan çift, zihinsel boyutta da ayrışmaya başlamıştır. Ve çoğunlukla: 'paylaşacak birşeyimiz kalmadı', 'eskisi gibi heyecan hissetmiyorum, her şey çok rutin' gibi söylemlere çok rastlanır" dedi.

''Partneriniz sizi anlatan bir aynadır''

Evliliğin dönüşümsel bir ilişki süreci olduğunu anlatan Uzman Psikolog Özge Genlik, “Parneriniz size, sizi yansıtan bir ayna vazifesi görmektedir. Partnerlerin özlemleri aynıdır ancak beklentileri farklıdır. Örneğin 'Sevmek ve sevilmek' her birimizin ortak özlemidir. Ancak sevgiyi ifade etme biçimindeki farklılıklar beklentileri ortaya çıkarır. Kimi insan sevildiğini duymak ister, kimisi dokunarak sevildiğini hisseder, kimisi sürekli kendisine somut düzlemde bir şeyler verildiğinde sevildiğini hisseder... Evlilik ilişkisi de beklentilerin farklılığından doğan bir ruhsal beslenme sürecidir. Partnerleri farklılıklar biraraya getirir, aynılıklar uzaklaştırır” diye konuştu.

Çocuk için evlilik sürdürülmeli mi?

Uzman Psikolog Özge Genlik, çocukların; anne-babalarının çocukları değil; yaşamın çocukları olduğunu belirtti ve “Bu bağlamda, anne ve baba rolündeki kişiler sadece bir insan varlığını Dünya gezegenine getirmek, ardından bu canlının güven ile Dünya gezegenine bağlanmasından sorumlu ve görevli olduklarını daima hatırlamalıdırlar. Yara almış ve kanayan bir ilişkinin çocuklar için sürdürülmesi çocukların yaşama güvensiz, mutsuz, umutsuz bakabilmelerine zemin hazırlamakta ve özgüvensiz bireylerin var olmasına sebebiyet vermektedir.

'Çocuklarım için fedakarlık yapıp evlilliğimi sürdürüyorum' diyen kadınlar ya da erkekler; kendi özlerindeki istek ile temas etmek yerine çocuklarını ön plana, sahneye alarak çocuklarını, evliliklerinin tamponu haline getirmektedirler. Bu tür kadın ve erkeler genellikle karşı kaşıya kaldıkları kriz durumu ile nasıl başa çıkacaklarını bilemeyen duygusal başa çıkma mekanizmaları zayıf bireylerdir. Kendi duyguları ile temas etmekten kaçındıklarından dolayı çocuklarını öne sürerler. Evlilik ilişkisinin sonlandırılması; karı-kocalık makamından ayrışmayı sembolize eder, anne-babalık makamındaki roller sonsuza dek sürecektir” dedi.



