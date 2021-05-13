Çocukluk Çocuklar haydi mutfağa: Fırında kaşarlı sebze

Çocuklar haydi mutfağa: Fırında kaşarlı sebze

Çocukluk

Çocuklar haydi mutfağa: Fırında kaşarlı sebze

Diyetisyen Burcu Akgül'den çocuklara özel fırında kaşarlı sebze tarifi...

13 Mayıs 2021, Perşembe 12:50 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

2 orta boy kabak 2 orta boy patlıcan Yarım su bardağı kaşar peyniri rendesi 2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 diş rendelenmiş sarımsak 1 çay kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı kuru fesleğen Biraz tuz 

NASIL YAPILIR?

Kabaklar ve patlıcanlar yıkanır, serçe parmağı kalınlığında doğranır. Zeytinyağı, sarımsak ve baharatlar bir fırça yardımıyla sebzelerin üzerine sürülür. Önceden 250 dereceye ayarlanmış fırında pişmeye bırakılır. (Yaklaşık 20 dakika) Fırını kapattıktan sonra, pişen patlıcanların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri gezdirilir. 2 dakika fırında bekletilir. İşte hazır! Sebzeleri bir de böyle pişirmeyi deneyin ve çocuğunuzu işin bir parçası haline getirin. (Örneğin rendelenmiş kaşar peynirini sebzelerin üzerine gezdirebilir.) Kendisi de işe dâhil olduğundan sebzelerle arası çok da iyi olmayan bir çocuk dahi olsa merak edip tadına bakmak isteyecektir. Afiyet olsun!

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