Çocuklar için karnabahar salatası tarifi
Karnabahar oldukça besleyici bir sebzedir. C vitamini, fosfor, folik asit ve potasyum gibi birçok vitamin ve minerali içinde barındırır. Ayrıca lif açısından da zengindir. Tencere yemeği olarak karnabahardan pek de hoşlanmayan çocuklar için gönül rahatlığıyla bu karnabahar salatasını hazırlayabilirsiniz.
12 Ekim 2021, Salı 13:53 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
500 gram karnabahar
Yarım bağ roka
Yarım bağ maydanoz
Yarım bağ dereotu
4 adet kornişon turşu
Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 diş sarımsak (isteğe bağlı) Yarım limon 1 yemek kaşığı nar ekşisi Biraz tuz
Nasıl yapılır?
500 gram karnabahar buharda pişirilir. (Eğer haşlama yapılacaksa vitamin kayıplarını daha az yaşamak için suyunu çorbalarınızda kullanın.) Yarım bağ roka, yarım bağ maydanoz, yarım bağ dereotu, 4 adet kornişon turşu doğranır ve karnabaharla karıştırılır. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, yarım limon, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve biraz tuz karıştırılıp salataya dökülür. (Sosun mümkünse birkaç saat önceden hazırlanıp sonrasında dökülmesini öneririm.)
Diyetisyen Burcu Akgül Şen
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