Çocukluk Çocuklar için karnabahar salatası tarifi

Çocuklar için karnabahar salatası tarifi

Çocukluk

Çocuklar için karnabahar salatası tarifi

Karnabahar oldukça besleyici bir sebzedir. C vitamini, fosfor, folik asit ve potasyum gibi birçok vitamin ve minerali içinde barındırır. Ayrıca lif açısından da zengindir. Tencere yemeği olarak karnabahardan pek de hoşlanmayan çocuklar için gönül rahatlığıyla bu karnabahar salatasını hazırlayabilirsiniz.

12 Ekim 2021, Salı 13:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER

500 gram karnabahar 

Yarım bağ roka 

Yarım bağ maydanoz 

Yarım bağ dereotu 

4 adet kornişon turşu 

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 diş sarımsak (isteğe bağlı) Yarım limon 1 yemek kaşığı nar ekşisi Biraz tuz 

Nasıl yapılır?

 500 gram karnabahar buharda pişirilir. (Eğer haşlama yapılacaksa vitamin kayıplarını daha az yaşamak için suyunu çorbalarınızda kullanın.) Yarım bağ roka, yarım bağ maydanoz, yarım bağ dereotu, 4 adet kornişon turşu doğranır ve karnabaharla karıştırılır. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, yarım limon, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve biraz tuz karıştırılıp salataya dökülür. (Sosun mümkünse birkaç saat önceden hazırlanıp sonrasında dökülmesini öneririm.)

Diyetisyen Burcu Akgül Şen

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kafanızı dağıtmanıza yardımcı olacak etkinlik önerileri
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bircan Tavas
2 yaş sendromunda ebeveynler ne yapmalı?
Bircan Tavas
Büşra Eracun Akkaya
Filenin Sultanları bu sefer başaramadı
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuğunuzun boyu normal mi?