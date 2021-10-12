Çocuklar için karnabahar salatası tarifi

MALZEMELER

500 gram karnabahar

Yarım bağ roka

Yarım bağ maydanoz

Yarım bağ dereotu

4 adet kornişon turşu

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 diş sarımsak (isteğe bağlı) Yarım limon 1 yemek kaşığı nar ekşisi Biraz tuz

Nasıl yapılır?

500 gram karnabahar buharda pişirilir. (Eğer haşlama yapılacaksa vitamin kayıplarını daha az yaşamak için suyunu çorbalarınızda kullanın.) Yarım bağ roka, yarım bağ maydanoz, yarım bağ dereotu, 4 adet kornişon turşu doğranır ve karnabaharla karıştırılır. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, yarım limon, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve biraz tuz karıştırılıp salataya dökülür. (Sosun mümkünse birkaç saat önceden hazırlanıp sonrasında dökülmesini öneririm.)

Diyetisyen Burcu Akgül Şen