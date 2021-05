Çocuklar için renkli diyet programı

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger konu hakkında bilgiler verdi.

. Özellikle pandeminin devam ettiği bu günlerde bağışıklık sistemimizin güçlü olması daha da önemli. Ayrıca meyve ve sebze tüketimi, çocukların büyüme ve gelişmelerine destek olur. Hücre yenilenmesini ve doku ,yara onarımını sağlarlar. Deri ,göz ve saç sağlığı için temel ögeleri içerirler. Diş ve diş eti sağlığını korurlar. Doygunluk hissi sağlayarak çocuk obezitesinden ve kronik hastalıklara karşı çocuklarımızı korurlar.

Çocuklarımız sebzesiz kalmasın

Kış mevsiminde lahana, karnabahar, brokoli, brüksel lahanası, pırasa, maydanoz, havuç, kabak, ıspanak gibi sebzeler mevcut. Bu besinler çeşitli vitaminler (A, E, D, C) ve mineraller (magnezyum, potasyum, selenyum, çinko vb.) bakımından zengindirler. Çocuklarımızın her gün en az 1 kase sebze tüketimini sağlamaları onların büyüme ve gelişmeleri için çok önemlidir.

Pandemide Evden Derse Katılan Çocuklarımızın Beslenmelerini Renklendirelim

Meyvelerin işlenmiş gıdalar gibi abur cuburdan daha az kalorisi vardır. Gün boyunca taze meyve yemek, çocuğunuza ,vücudunun ihtiyacı olan temel besinleri verebilir ve ara öğünlerinde özellikle beslenme çantalarında bulunan meyveleri tercih etmeleri sağlıksız yiyecekler yemesini önleyebilir. Böylelikle obezite riskinden çocuklarımızı uzaklaştırır.Düzenli meyve tüketimi, çocuğunuzun enerji seviyesini yüksek tutar. Özellikle de pandemide çocuklarımız evden derslere katılırken konsantrasyonları daha çok düşebiliyor. Daha iyi enerji seviyeleri daha iyi konsantrasyon anlamına gelir; bu da akademik, spor ve diğer alanlarda performansı arttırmaya yardımcı olur.Tüm meyveler vitamin ve mineraller açısındanson derece yeterlidir fakat sağlığınız için faydalı olması için her zaman mevsiminde tüketmeye dikkat edilmesi tavsiye edilir.Çocuklarınıza her gün aynı meyveyi vermek yerine her gün farklı bir meyve vermeye çalışın.

Bu yüzden kırmızı, mor, beyaz, turuncu ve kırmızı renkteki meyvelerden her gün 1 er avuç çocukların tüketmesi önemli. Bu renkler üzerinde çok kısa durmak istiyorum:

Kırmızı meyve & sebzeler

Kırmızı rengi meyve ve sebzelere veren pigment likopen antioksidanıdır. Kırmızı meyve ve sebzeler: domates, karpuz, kuşburnu, çilek, kırmızı ahududu, greyfurt, nar, kırmızı biber, kızılcık bulunur.

Sarı-turuncu meyve & sebzeler

Turuncu renkteki meyve ve sebzeler, doğal bir bitkisel pigment olan, karotenoidler tarafından renklendirilmişlerdir

Sarı-turuncu renk grubunda yer alan meyve ve sebzeler: Bal kabağı, Havuç, Şeftali, Kayısı, Kavun, Mango, Nektarin, Portakal, Mandalina, Trabzon hurması, Muşmula, Malta eriği (yeni dünya), Ananas, Papaya, Limon, Sarı biber, Tatlı patates, Mısır ve Sarı domatestir.

Yeşil meyve & sebzeler

Yeşilin, meyve ve sebzelerdeki kaynağı ‘klorofil’ dir. Bu gruptaki besinler yüksek C vitamini içermeleri ile dikkat çekerler.

Bunlar: Yeşil üzüm, Yeşil erik, Kivi, Lime, Yeşil soğan, Avokado, Brokoli, Kara lahana, Marul, Roka, Taze nane, Dereotu, tere, Kuzukulağı gibi tüm otlar, Taze fasulye, Kabak, Yeşil dolmalık biber, Yeşil sivri biber, Kuşkonmaz, Bezelye, Bruksel lahanası, Salatalık, Ispanak, Pazı, Hardal, Semizotu, Tere ve diğer tüm yeşil yapraklı sebzelerdir.

Mor meyve & sebzeler

Mor renge sahip olan meyve ve sebzelere mavi-mor rengi veren pigment, ‘antosiyanin’ dir.

Patlıcan, Kırmızı pancar, Mor lahana, Kırmızı soğan, Mor/kırmızı turp ,Böğürtlen, Siyah ahududu, Yabanmersini, İncir, Mor erik, Kuru erik, Mor&Kırmızı&Siyah üzüm, Vişne, Kiraz, Kuş üzümü, Siyah dut, Kuru üzüm, Kan portakalı gibi mor renkteki bu meyve ve sebzeleri mevsiminde düzenli olarak çocuklarınızın tüketmesini ihmal etmeyin.

Beyaz meyve & sebzeler

Beyaz renkteki meyve ve sebzeler, rengini ‘antoksantin’ isimli pigment sayesinde almışlardır. Antoksantin, antioksidan özellikte olan bir flavonoidtir.

Beyaz grupta yer alan meyve ve sebzeler: Muz, Elma, Armut, Ayva, Karnabahar, Beyaz lahana, Sarımsak, Soğan, Zencefil, Mantar, Patates, Turp, Yer elması, Hindiba, Kereviz, Enginar ve Pırasa’dır.