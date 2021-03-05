Çocuklar neden ana yemek yemez?

Uzun süre çocuğun yemeği reddetmesi, altında yatan başka bir sebebe işaret edebilir. Biz yetişkinleri düşünün; kimimiz üzgünken iştahımız kesilir, kimimiz ise daha fazla yemeğe gömülürüz. Çocuklar da mutsuz olduklarında iştahsız olabilir veya kendilerini yemeği reddederek ifade etmeye çalışabilirler. Bir arkadaşıyla tartışmış olabilir, ilgiye veya şefkate ihtiyaç duyabilir ve bunu yeme davranışını durdurarak belli etmek istiyor olabilir.

Bu durumda çocuğa soru sormak, onu gerçekten dinlemek ve hislerine kulak vermek oldukça önemlidir. Çocuğun boy ve kilosu bir uzman tarafından düzenli aralıklarla takip ediliyorsa ve çocuğun gelişimi yaşına uygun ilerliyorsa; evdeki beslenme düzeni yeterli ve dengeliyse hiçbir endişeye gerek yoktur.





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