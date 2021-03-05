Çocukluk Çocuklar neden ana yemek yemez?

Çocuklar neden ana yemek yemez?

Çocukluk

Çocuklar neden ana yemek yemez?

Bunun ilk sebebi çocuğun fizyolojik olarak aç olmamasıdır. Ana öğünlere yakın saatlerde dengeli bir ara öğün almış olsa da çocuk aç hissetmeyebilir ve yemek istemez. Bu durumda ana öğün saatlerinden biraz daha uzak aralarla ara öğün oluşturabilirsiniz. Diyetisyen Burcu Akgül konu hakkında açıklama yaptı.

05 Mart 2021, Cuma 12:44 Son Güncelleme:
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Uzun süre çocuğun yemeği reddetmesi, altında yatan başka bir sebebe işaret edebilir. Biz yetişkinleri düşünün; kimimiz üzgünken iştahımız kesilir, kimimiz ise daha fazla yemeğe gömülürüz. Çocuklar da mutsuz olduklarında iştahsız olabilir veya kendilerini yemeği reddederek ifade etmeye çalışabilirler. Bir arkadaşıyla tartışmış olabilir, ilgiye veya şefkate ihtiyaç duyabilir ve bunu yeme davranışını durdurarak belli etmek istiyor olabilir.

Bu durumda çocuğa soru sormak, onu gerçekten dinlemek ve hislerine kulak vermek oldukça önemlidir. Çocuğun boy ve kilosu bir uzman tarafından düzenli aralıklarla takip ediliyorsa ve çocuğun gelişimi yaşına uygun ilerliyorsa; evdeki beslenme düzeni yeterli ve dengeliyse hiçbir endişeye gerek yoktur.


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