İki-üç yaşına gelmiş bir çocuk, evdeki bireylerle birlikte kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini içine alan ana öğünlerini ve ara öğünlerini yapabilir. Evde hazırlanan kahvaltıda yumurta varsa ve evdeki bireyler yumurta yiyorsa büyük olasılıkla çocuk da yumurtasını yer. Evde ebeveyn olmadığı durumlarda; çocuğun yeme tutumunu onun bakımıyla ilgilenen bireylerin beslenme düzeni belirler.

Çocuğum ana öğünlerini yemiyor!

Böyle zamanlarda evde neler bulundurduğunuza, alışverişte sepetinize neler eklediğinize göz atmanız gerekir. Çocuğun yemesini istemediğiniz bir gıdayı evde veya çocuğun görebileceği bir yerde bulunduruyor olabilir misiniz? Çocuktan ana öğün yemesini beklerken sizin elinizde başka bir gıda olabilir mi?

Abur cubur yiyecekler enerji ihtiyacını karşılayabilir peki ama bunlar yeterli mi?

“Abur cubur” olarak nitelendirdiğimiz paketli gıdaların besleyiciliğinin yetersiz olduğunu bir tarafa koyalım. Çocuğun bu tür ürünleri fazla tüketmesi ana yemeklerine karşı yeterli ilgiyi göstermesini güç hale getirir. Büyük olasılıkla enerji ihtiyacını karşılamış olan çocuk artık kendini tok hissediyordur. Çocuğun tok olması elbette ki dengeli beslendiği anlamına gelmez. Özellikle ana öğün saatlerine yakın gıda alımının önüne geçmeyi deneyin. Ana öğün saatine çok yaklaşmadan çocuğa meyve, süt, kuruyemiş gibi besleyici ara öğünler verebilirsiniz. Unutmayın; çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesine giden yol evdeki beslenme rutininden geçer.





İlgili Haberler Evde çocuklarla vakit geçirirken iletişimin önemi



