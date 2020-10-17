Özellikle yeni doğan bebeklerde görülen pamukçuk hastalığı da en çok görülen hastalıklardan bir tanesidir. Bu enfeksiyonun nedeni de genellikle anne göğsünün gereğinden fazla olarak temizlenmesidir. Bu da süt emen bebeğin ağzında pamukçuğa neden olur.

Çocuklarda ağız içi yarası neden olur?

Çocukların ağızlarında ülser olarak bilinen aftlar ortaya çıkabilir. Ağız içerisinde oluşan bu ağrılı yaralar çok sık görülebilir. Bu yaralar ise genellikle kırmızı ve yuvarlak yaralar olarak ortaya çıkıyor. Ağız içerisinde çıkan yaralar da 1 cm'den küçük oluyor. Ağız mukozasında meydana gelen bu yaralar bazı durumlarda oldukça acılı da olabiliyor.

Çocukların ağız içlerinde yaralar olduğunda mutlaka uzman bir hekim tarafından kontrol edilmelidir. İyi bir hekime gidildiğinde doğru şekilde tedavi edilmelidir. Çocuklardaki bu ağız yaraları doğru şekilde tedavi edilmez ise ilerleyen dönemlerde daha da ağır sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda bu yaralar ilerleyen yaşlarda tekrar edilir.

Bebeklerde ve çocuklarda çok sık görülen ağız içi yaraları bazı besinler ile de geçirilebilir. Özellikle karbonat ağız yaralarını geçirmede oldukça etkilidir. Kaynatılmış bir suyun içerisine bir çay kaşığı karbonat atılabilir. Bu karışıma ince bir bez batırılır. Karbonat sulu bez ile ağız içindeki yara temizlenir. Bu karışım hem acıyı alır hem de iyileşme sürecini hızlandırır.

Ayrıca 1 yaşından büyük bebeklerin ağız yaraları için bal kullanılabilir. Bir yaşından büyük çocuklarda zerdeçallı ve ballı karışım ağız yaralarına uygulanabilir. Bu da yaraları geçirebilir. Aynı zamanda su ile seyreltilen sirke de ağız yaralarını iyileştirerek mikropların da ölmesini sağlar. Tüm bunlar mutlaka doktora sorularak uygulanmalıdır.

Bebeklerde ve çocuklarda ağız yaralarının belirtileri nelerdir?

Bebeklerde ve çocuklardaki ağız yaralarının pek çok farklı belirtileri bulunuyor. Özellikle emzirme döneminde bebek anne sütünü emmekte güçlük çekiyorsa ağızda yara olabilir. Ağızlardaki aft yarası nedeni ile salya artışı ve ateşlenmeler de olabilir. Çocuklarda genellikle B12 vitamini, folik asit ve demir eksikliği nedeni ile ağız ve çevresinde de yaralar olabilir. Bunlar için besin takviyeleri kullanılabilir. Aynı zamanda bebeklerde durup dururken başlayan ağlamalar ve huzursuzluklar nedeni ile de ağız yaraları tespit edilebilir. Bebeklerin ve çocukların ağız içlerindeki yaralar nedeni ile huzursuz ve sürekli ağlamaları da mümkündür. Bu belirtiler de mutlaka dikkate alınmalıdır.

Çocuklarda ağız yaraları neden olur?

Çocuklarda ağız içi yaralarını oluşturan pek çok farklı etken vardır. Küçük yaşlardaki çocuklarda görülen ağız yaralarının en önemli nedeni genellikle vitamin eksikliğidir. Ağız içi yaraları ortaya çıktığında bir hafta kadar geçmesi beklenir. Ağız içi yaraları bir hafta içinde kendiliğinden geçebilir. Eğer 7 gün boyunca bu yaralar geçmiyor ise mutlaka doktora gidilmelidir. Doktorun belirleyeceği tedavi yöntemi de düzenli olarak uygulanmalıdır. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin zayıf olması ile birlikte ağız içlerinde yaralar çıkabilir. Ayrıca ağız temizliğine dikkat etmemek de ağız içi yaraları meydana getirir. Ayrıca bebeklerde ve çocuklarda enfeksiyon kapma, sağlıksız beslenme ve antibiyotik kullanma gibi pek çok faktörler de ağız içi yaralarına sebep olabilir. Bebeklik döneminde oluşan ağız içi yaralarına çok dikkat etmek ve erken önlem almak gerekir. Çünkü bu yaraların bebeğin beslenmesini direkt olarak etkiler. Ayrıca bebeğin yaşam kalitesini de olumsuz etkiler. Özellikle de anne sütü emen bebeklerin ağız içlerinde çıkan yaralar için mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekir. Böylece doğru tedavi yöntemi de uygulanmalıdır. Bir yaşın üzerindeki çocuklarda ise ağız yaralarının önüne geçmek için iyi bir uzman hekime gitmek gerekir. Bu şekilde ağız yarasının nedeni ortaya çıkarılır. Buna göre de ağız içi yaraların tedavi edilmesi sağlanır. bebeklerdeki ve çocuklardaki ağız içi aft yaralarının tedavisi için evde yapılan bazı besin kürleri de kullanılabilir.







