Çocuklarda yaşlara göre uyku süreleri

ÇOCUKLARDA YAŞLARA GÖRE UYKU SÜRESI NE OLMALI?

Çocukların da erişkinler gibi uyku süreleri birbirinden farklı. Fakat ortalama verilere bakıldığında uyku süreleri şöyle: Yenidoğan döneminde: 14-18 saat.

1 yaş: 15-16 saat.

3 yaş: 12-13 saat.

9 yaş: 10-11 saat

Ergenlik dönemi: 8-10 saat.

ÇOCUKLAR KAÇ YAŞINA KADAR GÜNDÜZ UYKUSUNA DEVAM ETMELI?

3 yaşına gelmiş çocukların yaklaşık yüzde 50’si gündüz uykularını bırakır. 5 yaş sonrası gündüz uykuları azalır ve 7-8 yaş arası artık gündüz uykusu ihtiyacı ortadan kalkar.

UYKU BOZUKLUKLARI ÇOCUKLARI NASIL ETKILER?

Uyku ile ilgili problemlerin olması şu tür sorunlara yol açar: Büyüme-gelişme geriliği, Gündüz uykululuk hali, Konsantrasyon problemleri, Davranışsal problemler, Huzursuzluk, Akademik performans problemleri, Öğrenme güçlükleri.

AILELER HANGI DURUMLARDA UYKU UZMANINA BAŞVURMALI?

Çocuk uykuya dalmada ve sürdürmede güçlük çekiyorsa, bu problem süreklilik kazandıysa, 􀄇 Çocukta horlama, ağzı açık uyuma, nefes durmaları varsa, bunlara büyüme geriliği, konsantrasyon güçlüğü, gündüz uyku hali, öğrenme güçlüğü eşlik ediyorsa, Uykuda bağırma, korkuyla kalkma, uyurgezerlik ve tekrarlayan kabuslar söz konusu ise aileler uyku bozuklukları konusunda deneyim sahibi bir hekim ile bağlantıya geçmeli.

ÇOK SIK KABUS MU GÖRÜYOR?

3-6 yaş arası çocukların neredeyse yüzde 50’sinin kabus deneyimi yaşadığı tahmin ediliyor. Kabuslar genellikle sabaha karşı saatlerde ortaya çıkan, gerçekmiş hissi uyandıran rüyalardır. Çocuğun uykudan uyanıp korkuyla ağlamasına ve tekrar uykuya geri dönememesine yol açıyor. Tam olarak sebebi bilinmiyor fakat çocuğu strese sokabilecek süreçlerin kabusları tetiklediği düşünülüyor.

Kabus gören çocuğunuzu rahatlatmak için şu adımlar işe yarayabilir: Çocuğa güvende olduğunu hissettirin. Gerekli olduğunda odasına küçük bir gece lambası koyun. Gün içinde kabuslar ile ilgili konuşun ve onu rahatlatın. Kabusların sık aralıklarla devam etmesi, çocukta uyku ile ilgili düşüncelerin rahatlatılamaması durumunda hekim yardımı alın.