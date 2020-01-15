Çökertme kebabı tarifi: Çökertme kebabı nasıl yapılır?

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Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı malzemeleri

- 300 gr jülyen kesilmiş et

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı tuz

Çökertme kebabı yoğurdu için:

- 4 dolu yemek kaşığı yoğurt

- 1 fiske tuz

Çökertme kebabı sosu için:

- 2 diş sarımsak

- 1 kaşık domates biber sosu ya da salça

- 1 kaşık sıvı yağ

Çökertme kebabı patatesi için:

- 4 adet orta boy patates

- 1 çay kaşığı tuz

- Sıvı yağ (kızartmak İçin)

Çökertme kebabı yapılışı

Etleri düdüklü tencereye alın ve harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Suyu çekince sıvı yağ ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1 - 2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır. Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir. Bu arada patatesleri ince halkalar halinde kesin ve kibrit çöpü boyutunda doğrayın. Kızgın yağda kızartıp büyük servis tabağına alın ve tuz ekleyin. Yoğurtun içine ezilmiş sarımsağı ve tuzu ekleyip iyice çırpın. Ufak bir tencere de salça ve yağı kızdırıp hazır bir şekilde kenarda bekletin. Suyunu çeken etler bir kaç tur daha çevrilir ve altı kapatılır. Servis edeceğiniz zaman sırasıyla ilk olarak patatesleri daha sonra yoğurdu ve etleri en son olarak ta salçalı sosu üzerinde gezdirip sıcak servis edin. İsteğe bağlı baharat ekleyebilirsiniz.

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