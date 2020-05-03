Corona virüs onlara uğramadı

ABD’li milyarder yapımcı David Geffen, Karayipler’den gün batımı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa düştüğü “Burada izole olup virüsten kaçmak...” notu tartışma yarattı. Bir yandan geçimlerini sağlamak için her gün hayatlarını riske atarak işe gidenler, yemek kuyruklarına girenler gerçeği varken Geffen’ın bu rahatlığı öfke uyandırdı.

Oysa, Geffen yalnız değil. O da diğer 2 bin 94 milyarder gibi karantinasını bütçesine göre yaşıyor. Ekonomi dergisi Forbes, milyarderlerin lüks sığınaklarında geçirdikleri karantina günlüklerine mercek tuttu. Bu mercek, aynı zamanda gelir dağılımı eşitsizliğinin de aynası oldu.

Talep yüzde 2 bin

Karantina sürecinde sığınağı olmayanlar da hızla edindi. Teksas merkezli sığınak şirketine talep yüzde 2 bin arttı. Bu sığınaklar içinde en çok rağbeti ‘Aristokrat’ isimli model görüyor. Sığınakta sauna, spor odası, yapay bahçeler, havuz, jakuzi, sera, garaj, oyun ve sinema odaları, bir klinik yer alıyor.

Sığınaklar ortalama 8.5 milyon dolara satılıyor. Milyarderlerin birçoğu da kişisel adalarında veya mega yatlarında tehlikeden uzakta kalıyor. Yatlarına veya adalarına ulaşmak için jet kiralıyorlar. PrivateFly şirketi özel jet talebini karşılamakta zorlandığını açıkladı. Bu gelişmeler, en yıkıcı virüs karşısında bile milyarderlerin dokunulmaz kalabildiğini gösteriyor.