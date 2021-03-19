Covid-19 uykumuzu kaçırdı!

Katılımcıların, yüzde 60’ı ise COVID-19’un, uyku kalitesini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

UYUMAK YERİNE İNTERNETTE GEZDİK

Koronavirüs pandemisiyle geçen bir yılın ardından sosyal mesafe, evden çalışma gibi kısıtlamalar günlük hayatımızı kökünden değiştirdi. Stres, beslenme sorunları ve yeterli fiziksel aktivite yapmamak uyku problemlerini beraberinde getirdi. Yapılan araştırmalara göre pandemi, uyku kalitemizi olumsuz etkiledi.

Pandemi döneminde internette geçirilen süre de uykuda geçirilen süreyi ikiye katladı. Avantajix.com’un, 18-55 yaş grubundaki üyelerinin bir kısmı arasında yaptığı ankete göre, pandemide internette geçirilen sürenin ortalaması 10 saati aştı. Ankete katılanların yarısı pandemi boyunca 9-12 saat aralığında internette gezindiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 20’sinin 12-15 saatini, yani uyku ve yemek dışındaki zamanının neredeyse tamamını internette geçirdikleri saptandı. Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, “Pandemide, günün çoğunluğu evde geçirilmesine karşın uykuya ayrılan sürenin azaldığını, 6 ila 6.5 saate düştüğünü belirledik. İnternette geçilen süre, uykuyu ikiye katladı” dedi.

BESLENMEYE DİKKAT, EgzErSİzE DEVAM

Evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz salgın döneminde artan uyku sorunlarıyla başa çıkabilmek için bazı temel alışkanlıkları edinmek gerekiyor. Uyku bozuklukları obezite, şeker, yüksek tansiyon, astım, artirit, enfeksiyon ve kalp-damar hastalıkları gibi rahatsızlıkların görülme riskini artırıyor. Yetersiz ve kalitesiz uyku, iş veya sosyal yaşamda sorunlara, hatta iş kazalarına yol açacak düzeyde dalgınlığa sebep olabiliyor. Sabri Ülker Vakfı’nın paylaştığı bilgilere göre, deliksiz ve kaliteli bir uyku için dikkat edilmesi gereken basit kurallar var.

FİZİKSEL AKTİVİTEYİ İHMAL ETMEYİN

Fiziksel aktivite ile artan vücut ısısı, uyku mekanizmasını uyararak, uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Egzersiz ruh halini dengelemeye ve zihni gevşetmeye yardımcı olmasının yanı sıra uykuya doğal geçişi sağlayan önemli bir süreç.

BİTKİ ÇAYLARINDAN DESTEK ALIN

Bitki çayları rahatlatıcı etkisiyle uykusuzluk için sıklıkla tercih edilen bir diğer seçenek. Ancak gebeler, şeker ve kalp damar hastalığı olan ve bu hastalıklara yönelik ilaç kullanan bireylerin bitki çayı tüketimi konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

UYKUDAN ÖNCE BİR BARDAK SÜT

Süt, içeriğindeki özellikle laktoz ve triptofan sayesinde mışıl mışıl uyumaya yardımcı oluyor. Yatmadan yaklaşık 1 saat önce tüketilen sütteki laktoz vücutta laktik aside metabolize edilerek uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Ayrıca seratonin ve melatonin hormonlarının üretimini destekleyerek kaliteli uykuya yardımcı oluyor.

KAFEİN ALIMINI KISITLAYIN

Kafein, orta seviyeli merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Özellikle bazı bireylerde vücut ağırlığı (kg) başına 1-2 mg kafein alımı, uyku süresini yaklaşık 1-2 saat geciktirebiliyor. Yatmadan önce aşırı kafein tüketimi, kendinizi enerjik ve zinde hissetmenizi sağlayarak, uykuya geçiş süresinin uzamasına neden olabilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.