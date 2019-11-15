D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

D vitamini eksikliğinde neler görülür?

Geçmeyen kemik ağrıları, kas ağrıları, uykusuzluk, sürekli yorgunluk, depresyona meyilli ruh hali, sırt ağrıları, bitmek bilmeyen saç dökülmeleri, kas güçsüzlükleri, başın terlemesi gibi semptomlara sahipseniz D vitamini eksikliğiniz olabilir!

Doktora gittiğimizde aklımıza ilk gelen kolesterol, şeker, demir gibi daha rutin kan tahlilleri yaptırmaktır. Eksikliğini çok fark etmediğimiz ve genellikle kanda baktırmayı ihmal ettiğimiz bu vitamin ise vücudumuzda birçok hastalığın önlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalar ülkemizde D vitaminin eksikliğinin hızla yayıldığını ve her 10 kişiden 7’sinde eksikliğinin olduğunu göstermektedir.

D vitamini yağda çözünür bir vitamindir ve vücudumuzdaki 2000 kadar geni etkileyebilir. Araştırmalar D vitamini eksikliğinin kalp hastalıkları, kanser, diyabet bir kemik hastalığı olan raşitizm ve demans (bunama) gibi hastalıklara da yol açabileceğini söylüyor.

Kimler risk altında?

Yapılan araştırmalar yetişkin, bebek, çocuk ve adölesanlarda kısaca tüm yaş gruplarında D vitamini eksikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

D vitamini yetersizliği özellikle koyu tenli insanlarda daha fazla görülebiliyor. Yaşı daha ileri olanlar ve hamileler de aynı şekilde daha duyarlılar. Güneşten sürekli olarak uzak duran herhangi birinin D vitamini eksikliği grubunda olma riski çok yüksek.

Mutlaka D vitamini seviyenizi ölçtürün ve eğer besinsel olarak karşılanamayacak kadar düşükse mutlaka hekim kontrolünde takviye alın.

D vitamini eksikliği belirtileri

Vücudun tüm sistemlerini etkilemekte ve pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Günümüzün yaşam koşulları, kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava aktivitelerini yeterince gerçekleştirmemek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini artırmaktadır.

Genel belirtiler:

- Yorgunluk

- Yürümekte zorlanma (denge problemi)

- Kemik ağrısı

- Kuvvet kaybı

- Saç dökülmesi

- Baş ağrısı

- Depresyon

- Değişken ruh hali

- Uykusuzluk

- Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

- Gözaltı morlukları

- Aşırı terleme

- Kilo vermekte güçlük çekme

- Sürekli üşüme

D vitaminin en iyi kaynakları arasında somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıkları ve yumurta sarısını sayabiliriz. Fakat besinlerle alınan D vitamini miktarı ihtiyacımızın ancak %20'sini karşılar. D vitaminin vücudumuzda kullanılmasını sağlayan ve ihtiyacımızın %80'ini karşılayan etmen ise güneştir. Saat 10.00 ila 15.00 arasında güneş ışınlarının geliş açısı derimizde D vitamini üretimi için ideal saatlerdir. D vitamini sentezi için güneşin doğrudan deriye temas etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla güneş kremi D vitamini üretimini engelleyebilmektedir. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş kremi kullanmadan güneş altında durmak cilt kanserlerine yol açabileceğinden, bu sürenin kısa tutulması, yaklaşık 5-15 dakikalık bir süreç D vitamini için yeterli olacaktır. Haftada 2-3 defa el, yüz ve kolları güneşe tutmanın vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterli olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur.





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