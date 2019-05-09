Dağınık yatak odası astımı tetikliyor!

Astım kronik bir akciğer hastalığıdır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı ve öksürük belirtileri ile ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar, dünyada astımlı hasta sayısının 300 milyona ulaştığını ülkemizde ise yaklaşık her 12 erişkinden birinin astım hastası olduğunu gösterdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kazım Usalan, “Ülkemizde ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastası. Astımın görülme sıklığı yıllar içinde de giderek artıyor’’ dedi ve astım hastalarının hayatını kolaylaştıracak önerilerde bulundu:

KİLO VE SİGARA EN BÜYÜK DÜŞMAN

Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Obezitesi olan astımlı hastalarda doktor ve diyetisyen gözetiminde kilo vermeleri hastalıkların seyrini olumlu etkileyecektir. Ülkemizde astımlı hastaların yüzde 10’undan fazlasının halen sigara içtiği olduğu ve yüzde 30-40’ının obez olduğu billiniyor. Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Astım ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Hastalar, günlük yaşamda diledikleri birçok şeyi yapabilirler. Günlük işlerini yapabilmesi seyahate gidebilmesi, hobileri ile uğraşması, kısaca yaşamın içinde yer almaları hekimlerin en arzu ettiği noktadır. Astımda özellikle çocukluk yaş grubunda fiziksel aktivitenin artırılmasının mümkünse düzenli sporun hastalığın seyrine olumlu katkıları olduğu görülmüştür. Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaşarak yürüyüş, hafif koşu, yüzme hatta performans sporlarını yapabilirler.

BU UYARILAR SİZE RAHAT NEFES ALDIRACAK

Çevresel etkenler, hava kirliliği, ev tozları, polenler ve sigara dumanı astım krizlerini tetikleyebilir. Hastaların özellikle ev yaşamlarında bazı hususlara dikkat etmesi gerekir: Yatak odası düzenli olarak temizlenmeli, kıyafetler koltuk, yatak üstünde dağınık olmamalı, dolaba kaldırılmalı, kapının arkasına hırka, mont vs. gibi şeyler asılmamalı, odada mümkün olduğunca az eşya olmalı, parfüm, oda spreyi, kuş kafesi, saksı, pelüş oyuncak halı gibi eşyalar kaldırılmalı, stor perde daha az toz tutacağından tercih edilmeli, çarşaf, yorgan ve yastık kılıfları 50 derecede yıkanmalı, yatak odası bol bol havalandırılmalı.



