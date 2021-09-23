Ekonomi Degocoin'den flaş gelişme! Bilet alınabilecek

Degocoin'den flaş gelişme! Bilet alınabilecek

Ekonomi

Degocoin'den flaş gelişme! Bilet alınabilecek

Degocoin ile ilgili yeni bir anlaşma sağlandı. AMC Theatres, Dogecioin ile ödeme alınmasını kararlaştırdıklarını duyurdu.

23 Eylül 2021, Perşembe 09:36 Son Güncelleme:
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Kripto para birimleri arasında değeri küçük de olsa popüler olan Dogecoin bundan sonra Bilet alımlarında kullanılabilecek. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği kripto para birimini ABD'de AMC Theatres ödeme yöntemi olarak benimsedi. Şirketin CEO'su Adam Aaron, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı ankette şirketin Dogecoin ile bilet satmasının talep edildiğini söyledi.

Anket sonuçlarına göre hareket etmek istediklerini belirten Aaron, anketi dikkate alarak detaylar üzerinde çalışmalar yapacaklarını belirtti.

ELON MUSK'TAN YORUM GECİKMEDİ

Milyarder iş adamı Elon Musk bu gelişmenin karşısında Doge işlem ücretlerinin azaltılması gerektiğini duyurdu.

Dogecoin bu gelişme ile birlikte yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak 0.22 Dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

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