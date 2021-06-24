Diş çıkaran bebekler için ailelere öneriler

Bebeklerde ishal ve yüksek ateşin diş çıkarma dönemine bağlanmaması gerektiğini belirten Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, diş bakımının bebeklerde önemine değindi. Taşkın, “Anne ve babaların birçoğu diş çıkarmanın ateş ve ishale neden olduğunda şüphe duyarlar ama araştırmalar bu görüşü doğrulamaz. Aslında diş çıkarmanın belirtileri ağızda ve dişetlerinde görülebilir ama vücudun başka bölgelerine herhangi bir problem oluşturmaz” dedi.

BU BELİRTİLERDE DOKTORA BAŞVURUN

Taşkın, “Diş çıkarmanın belirtileri ağızda ve dişetlerinde görülebilir ama vücudun başka bölgelerine herhangi bir problem oluşturmaz. Bebeğinizin ateşinde yükselme olursa, rahatsızlık belirtileri fark ederseniz veya başka hastalık ile ilişkili olabilecek belirtileri gösterirse, dişe bağlamadan önce doktorunuzla temasa geçin. Bu saydıklarımız söz konusu değilse, diş çıkarmaya bağlı şikayetler evde halledilebilecek bir meseledir” ifadelerini kullandı.

Diş çıkarmanın olası belirtilerini sıralayan Taşkın, şunları söyledi.

“İlk diş çıkmadan iki ay kadar önce salya akıtma başlayabilir. Sinirlilik ve huysuzlanma yaşanabilir. Dişetlerinin şişmesi olabilir. Katı cisimleri çiğneme isteği görülebilir.”

DİŞ ETLERİNİ OVUN

Diş çıkaran bebeği rahatlatmanın ipuçlarını paylaşan Taşkın, diş etlerinin ovulması önerisinde bulundu.

Taşkın, “Temiz bir parmak, hafif ıslatılmış bir gazlı bez veya nemli bir bezle bebeğin dişetlerine masaj yapın. Bu durum onu rahatlatacaktır. Sağlam bir lastik diş kaşıyıcısını deneyin. İçinde sıvı olan halkalar bebeğin ısırmasından dolayı yarılabileceğini unutmayın. Biberon ile fayda görülüyor ise, içi su dolu bir biberon da verebilirsiniz eline mamanın, sütün ve meyve sularının içerdiği şekerle uzun süre temas etmek diş çürüklerine yol açabilir” diye konuştu.

SOĞUK GIDALAR YEDİRİN

Soğuk bir bez veya soğutulmuş bir diş kaşıma halkasının sakinleştirici bir etki yapacağını dile getiren Taşkın, “Bebeğinize donmuş bir diş kaşıma halkası sakın vermeyin. Unutmayın aşırı soğukla temasın yararından ziyade zararı dokunabilir. Bebeğiniz katı gıdalara başladı ise, yoğurt ve elma püresi gibi soğuk gıdalar yedirin” dedi.

SALYASINI SİLİN

Diş çıkaran bebeklerin çok fazla salyası olduğunu dile getiren Taşkın, “Cildinin tahriş olmaması için bebeğin çenesini silmek için temiz bir bez bulundurun. Bilindiği gibi tükürük yiyeceklerin sindirilmesinde çok önemlidir. Vücudun, katı gıdaya başlandığı zaman daha fazla tükürük üretmesi da gerçekten çok ilginç bir durumdur” dedi.

Taşkın, dişe uygulanan ilaçların bebeğin boğazını uyuşturabileceği konusunda da uyardı.

2 YAŞINA KADAR SADECE SU İLE FIRÇALAYIN

Amerikan Diş Hekimleri Birliği ve Amerikan Çocuk Diş Hekimliği Akademisi, çocuğun ilk diş muayenesinin ilk dişi patladıktan sonra ardından birinci yaşını doldurur doldurmaz alınmasını tavsiye ediyor.

Çocukken yapılan diş bakımının ömür boyu sağlıklı diş ve diş etlerine sahip olmak için önemli olduğunu belirten Taşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bebeklerin dişlerini her gün temiz ve nemli bir bezle silinmelidir. Bez ile temizlik, bebeğin ağzında bakteri birikmesini engeller. Bebeğinizin ilk dişleri çıkınca, küçük ve yumuşak bir diş fırçasına geçmekte fayda vardır. 2 yaşına kadar diş macunu kullanmanız gerekli değildir. Bebek tükürmeyi öğrenene kadar (2 yaş civarı) sadece su ile bebeğinizin dişlerini fırçalayabilirsiniz. Evinizde kuyu suyu veya şişe suyu tüketiliyor ise, bebeğinizin dişlerinin sağlıklı gelişmesi için gereken florürü alamıyor demektir.”



