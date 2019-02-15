Dolar ve euroda son durum... Döviz kuru ne kadar?

Dolar ve euroda son durum... Döviz kuru ne kadar? Haftanın son işlem günü ve döviz kurundaki son gelişmeler anlık olarak takip ediliyor. Dün 5,32'lere kadar çıkıp günü 5,2772'le kapatan dolar bugün yükselişte... İşte 15 Şubat Cuma günü döviz kurundaki son durum...