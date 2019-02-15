Dolar ve euroda son durum... Döviz kuru ne kadar?

Haftanın son işlem günü ve döviz kurundaki son gelişmeler anlık olarak takip ediliyor. Dün 5,32'lere kadar çıkıp günü 5,2772'le kapatan dolar bugün yükselişte... İşte 15 Şubat Cuma günü döviz kurundaki son durum...

15 Şubat 2019, Cuma 09:58
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Dolar ve euroda son durum... Döviz kuru ne kadar?

Döviz fiyatları pazartesi günü yükselişte salı günü düşüşteydi. Çarşamba tekrar yükselen döviz kuru perşembe hafif bir düşüşle günü kapattı. Şimdi gözler haftanın son işlem gününde... 

DOLAR VE EURO NE KADAR?

döviz kuru güne yükselişle başladı. Dolar sabah saat 09.53 itibarıyla 5,2833'ten işlem görürken euro ise 5,9628'den satılıyor.

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