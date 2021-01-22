Pek çok insan, domatesin faydaları ve zararları nelerdir? Ne işe yarar? Domates nasıl tüketilmeli şeklinde kafalarında oluşan soru işaretlerine cevap aramaktadır. Aradıkları bu cevabı bulmak için ise internet üzerinde ciddi araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Domatesin faydaları ve zararları nelerdir?

Türk toplumunun sahip olduğu beslenme alışkanlıklarının başında domatesin önemli bir yerinin varlığı söz konusudur. Bu bakımdan en sık tüketilen meyveler arasında kendisine yer bulmaktadır. Bu bakımdan domatesin sahip olduğu faydaları insanlar için önemli bir araştırma konusu oluşturmaktadır.

Domates, marketlerin manav reyonlarında yahut pazarlarda kolaylıkla erişebilen besinler arasında bulunmaktadır. Bu kapsamda domatesin merak edilen en önemli faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Domates içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanser, diyabet ve kalp hastalığı sorunlarına karşı koruyucu bir etki sağlar.

- Domatesin içerdiği likopenin maddesi, kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. .

- Domates, sindirim sağlığının geliştirilmesine önemli ölçüde fayda sağlar.

- Bağırsak sağlığının korunmasında önemli bir rol üstlenir.

- Domates cilt ve saç sağlığının korunmasına önemli faydalar sağlar,

Domates tüketimi her ne kadar sağlığa önemli faydalar sağlıyor olsa da domates yapraklarının tüketimi hiç güvenli değildir. Bunun en önemli sebebi ise domates yapraklarının büyük miktarlarda, zehirlenmeye sebep olmalarıdır. Bazı araştırmalar, domates meyvesi dışında domates bitkisinin tüm bölümlerinin sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceğini ileri sürmektedir.

Belirlenen anekdot kanıtlarına göre, domates yaprağı zehirlenmesinin söz konusu olması halinde ortaya çıkan diğer önemli semptomları arasında boğaz ve ağızda ciddi ölçüde tahrişin söz konusu olması, baş ağrısı, baş dönmesi ve ciddi vakalar da ise ölüm söz konusu olabilmektedir.

Domates ne işe yarar sorusuna verilebilecek en kısa yanıt şu şekildedir: Domates cilt sağlığının korunması konusunda yararlanılabilecek en güzel besinler arasında yerini almaktadır. Bu bakımdan kullanabileceğiniz en etkili doğal güzellik ürünleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla kullanılmak üzere domates maskeleri hazırlanarak cilde uygulanabilir. Böylece son derece sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmanıza önemli katkı sağlar.

Domates, patlıcan ailesine mensup bir besindir. Domatesin anavatanı ise Güney ve Orta Amerika'dır. Domates, otsu bir bitkide yetişmekte olup dolgun etli bir sebze olarak tabir edilir. Domates, kızanak kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmakta olan bir sözcüktür. Domates aynı zamanda doğada yetişen diğer kırmızı renkli besinler içerisinde en fazla likopen maddesi içerir niteliğe sahiptir.

Oldukça kuvvetli bir antioksidan olan domates ile alakalı olarak yapılan araştırmalarda, hücrelerin mutasyona uğramasını engelleyici rol üstlendiğinden dolayı, kanserin yayılmasını engellediği bir özelliğe sahiptir. Domates, bazı Avrupa ülkelerinde sarı renkte yetiştirilmektedir. Domatesin geçmişten günümüze uzanmakta olan tarihçesi bir hayli karmaşıktır. Amerika kıtasının keşfinden sonra tüm dünyaya gemiler vasıtasıyla yayılım göstermiştir.

Domates, ilk zamanlar zehirli bir sebze olarak bilinirdi. Fakat daha sonra domates üzerinde yapılan çalışmalarda bu sebzenin adeta doğal bir ilaç olduğu keşfedilmiştir. Domatesin yetiştiği toprak ve iklime göre şekli ve rengi değişiklik göstermektedir.

Domatesin tüketimiyle alakalı olarak özellikle son yıllarda uzmanlar ikiye ayrılmaktadır. Domatesin işlem gördüğünde vitamin değerinin azaldığına inan uzmanlar bulunmaktadır. Bu inanca sahip olan uzmanlar domates tüketiminin çiğ olarak gerçekleştirilmesini tavsiye etmektedir.

Fakat bazı bilim insanları ise domatesin közlenerek tüketilmesinin kalp hastalıklarını önleyici etki yarattığını ve kötü kolesterolü düşürdüğünü savunmaktadır. Tüm bu savunulan fikirlerin yanın sıra domatesin; salata, yemek ve salça yapılıp tüketilmesi söz konusudur.









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