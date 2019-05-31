Düğün günü daha kusursuz bir görünüm için baby botoks, ışık dolgusu, kaş kaldırma, dudak dolgusu ve saç botoksu gibi estetik tekniklerden faydalanılabilir. Mimik kırışıklıkları, gözaltı morlukları, kaş düşüklükleri, dudaktaki hacim eksiklikleri ve sönük saç sorunları ameliyatsız uygulamalar ile giderilebilir.

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ MÜMKÜN

Botoks ve dolgu enjeksiyonlarıyla burun küçültme dışındaki diğer bütün estetik sorunlar ameliyatsız olarak tedavi edilebilir. Burun kemeri, burun deliği asimetrisi ya da burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar birkaç dakika içinde ameliyata gerek olmaksızın düzeltilebilir.

BABY BOTOKSLA HAFİF KIRIŞIK TEDAVİSİ

Baby botoks enjeksiyonuyla kaş arası, kazayakları, gülümseme çizgileri ve boyun kırışıklıkları 15 dakikalık bir operasyonla tedavi edilebilir. Botoks enjeksiyonunu etkisini tam olarak gösterebilmesi için düğünden birkaç gün önce yaptırmanız gerekir. Minimal dozlarda uygulandığı için yüzde donuk bir ifade oluşturmaz, mimik hareketlerini kısıtlamaz, bu sayede hiçbir şekilde fark edilmez.

GÖZALTI MORLUĞU İÇİN IŞIK DOLGUSU

Gözaltı morluğu ve torbaları çok erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Üstelik düğün stresi nedeniyle düğün döneminde iyice belirgin hale gelebiliyor. Işık dolgusu ile ameliyatsız olarak gözaltı morluğu, çukurluklar ve torbalanmalar tedavi edilebiliyor. Yüzünüzde yorgun, bitkin ve yaşlı görünümü engelleyebilirsiniz.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRILABİLİR

Eğer dudaklarınız çok inceyse ve bu sizde sinirli, mutsuz, gergin ya da yorgun bir görünüme neden oluyorsa ameliyatsız dudak dolgusu estetiğinden faydalanabilirsiniz. Dudağınızın şeklini değiştirebilir, hacmini artırabilir ve konturunu düzelttirebilirsiniz. Bu yüzünüze canlılık ve enerji katmanızı sağlayacaktır.

BOTOKSLA KAŞLAR KALDIRILABİLİR

Kaşın şekli ve konumu yüz güzelliğinin en belirleyici unsurları arasındadır. Gözlerinizi ön plana çıkarır, daha genç görünmenizi sağlar, yüze enerjik bir ifade verir. Botoks enjeksiyonu ile ameliyatsız kaş kaldırma tekniğinden düğünden önce rahatlıkla faydalanılabilir.