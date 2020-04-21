Dünya Dünya Sağlık Örgütü "Corona virüs laboratuvarda üretildi" iddiasına son noktayı koydu
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Dünya Sağlık Örgütü "Corona virüs laboratuvarda üretildi" iddiasına son noktayı koydu

Dünya

Dünya Sağlık Örgütü 'Corona virüs laboratuvarda üretildi' iddiasına son noktayı koydu

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün laboratuvarda üretildiğine dair konuşulan iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm kanıtlar virüsün hayvanlardan kaynaklı olduğunu gösteriyor" denildi.

21 Nisan 2020, Salı 15:20 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan son dakika corona virüs açıklamasında, virüsün laboratuvarlarda değiştirilmediği veya üretilmediği, tüm kanıtların virüsün hayvanlardan kaynaklı olduğu sonucuna çıktığı belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump, salgınla ilgili ilk açıklamasında Çin yönetiminin salgınla mücadelesini övmüştü. Ancak salgın ABD'de hızla yayılmaya başlayınca ve ekonomide ciddi hasarlar ortaya çıkınca, Trump Mart ayı ortasında ağız değiştirerek Kovid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelemeye başladı.

Amerikan medyası, Vuhan'daki laboratuvarda gerekli önlemlerin alınmadığını ve buradan muhtemel bir salgının ortaya çıkabileceğine dair ABD Dışişleri Bakanlığına Ocak ayında bir istihbarat geldiği bilgisini sızdırdı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da o istihbarat bilgisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bunların virüsün laboratuvardan yayıldığında dair doğrudan kanıt olmadığını ancak dikkate alınması gerektiğini belirtti.

DSÖ yalanladı

DSÖ de iddialar üzerine bir açıklama yayınlayarak "Virüs laboratuvarda üretildi" söylentilerine son noktayı koydu. Dünyanın en büyük sağlık kuruluşu olan DSÖ, söylentiler üzerine çalışma başlattığını ve yapılan bütün deneylerin virüsün kaynağının hayvanlar olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.

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