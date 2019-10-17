Dünyada ilk: Bir bitki selfie çekti

İlk bitki selfie'si İngiltere'de çekildi!

Bitki hücrelerindeki alternatif enerji kaynaklarını araştıran bilim insanlarının tasarladığı özel kamera sayesinde bir eğrelti otu ‘selfie’ çekti.

Eğrelti otunun, pili olmayan makineyle fotoğraf çekmek için hücrelerinde biriken enerjiyi kullandığı belirtildi.

İngiltere Hayvanat Bahçesi'ndeki Yağmurormanı Sergisi'nde yer alan bir bitki olan ve 'Pete' adı verilen eğrelti otu belki de bilim dünyasını alt üst edecek bir işe imza atmış oldu.

Ancak kendisi maalesef bu başarısının farkında değil.

Eğrelti otu Pete'in başarısı fotosentez yoluyla büyürken oluşturduğu enerjiyi toprağa iletebilmek...





Çektiği selfie biraz bulanık olsa da bilim insanları ve Pete'İn yaşadığı serginin yetkilileri herkesi bu müthiş olayı görmek için Londra Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmeye çağırıyorlar.

Biz de Pete'e en derin tebriklerimizi iletiyoruz.





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