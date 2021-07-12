Dünyayı vurabilir! Yüksek hızlı güneş fırtınası tehlikesi! Ürküten iddia…
‘Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu’ bu cümle dünyamızın hayat kaynağı olan Güneş'in bazı nadir durumlarda gezegenimize verebileceği zararı anlatan ve tarih kitaplarına geçmiş ürkütücü bir ifade. Bilim insanları bu duruma sebep olan 'Yüksek hızlı güneş fırtınası' olayının dünyayı yeniden vuracağı konusunda uyarı yaptı.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 12:14 Son Güncelleme:
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Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor.
Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.
Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.
Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek.
Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.
AA
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